Durante el Festival de Viña del Mar 2026, Jesse & Joy ofrecieron uno de los shows más esperados de la jornada. Entre los momentos más comentados estuvo la presencia de Diana Atri, esposa de Joy Huerta, quien acompañó a la cantante en este importante escenario.

La aparición de Atri no pasó desapercibida y ahora su figura despierta la curiosidad de miles de personas. Conoce a qué se dedica esta mujer y parte de su historia con la intérprete.

¿Quién es Diana Atri, esposa de Joy Huerta?

Diana Atri nació el 2 de marzo de 1985 y es productora de arte y empresaria mexicana. Tiene dos hermanos menores.

Se dedica al arte y ha colaborado en proyectos creativos en After & Again, incluyendo una marca de ropa y accesorios junto a Joy Huerta.

La pareja se conoció en 2011 a través de amigos en común, pero mantuvo su relación en privado durante varios años. Finalmente, en 2019, Joy Huerta sorprendió al anunciar públicamente que estaba casada con Atri y que ambas esperaban a su primera hija. En 2021 dieron la bienvenida a su segundo hijo.

Desde entonces, la cantante y la empresaria han compartido algunos momentos familiares en redes sociales, mostrando su compromiso y amor mutuo, aunque siempre priorizan su privacidad y la de sus hijos.

En noviembre de 2025 Diana Atri y su esposa Joy Huerta participaron en el podcast La Gran BaTalla, donde hablaron sobre los retos reales de la maternidad homoparental en México.

Además, Diana Atri ha expresado en todo momento su apoyo a la cantante, como en mayo de 2020, cuando le escribió en Instagram: “La vida me ha permitido por casi 10 años ver sus procesos creativos y día a día ver lo que han evolucionado y lo que han crecido profesional y personalmente.

“‘Aire’ es el ejemplo perfecto de lo que son ustedes y lo hacen en cada disco que sacan. No tengo palabras suficientes para felicitarlos.

Mi amor @joynadamas , yo vivo día a día tu ejemplo de valentía, inclusión y amor. Vi cómo pusiste tu alma en cada canción del disco y sé que como lo es de transparente lo eres tú. Los amo mucho".

Ayer, durante la participación de Jesse & Joy en el Festival de Viña del Mar, en Chile, Joy agradeció públicamente a su esposa durante la presentación, un gesto que fue celebrado por los asistentes y por los seguidores en redes sociales.