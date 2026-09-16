La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son todos los nominados de hoy 16 de septiembre?

Conoce a todos los nominados de La Granja VIP hoy 16 de septiembre

Los participantes de La Granja VIP se nominan este miércoles cara a cara en La Asamblea y la placa estará completa con 4 habitantes en riesgo de salir del programa de televisión.

Ya hay dos integrantes instaladas en la placa a los que se les sumarán dos personas más y con ellos competirán por su permanencia en la casa.

¿Quiénes son los nominados de hoy en La Granja VIP?

Las dos primera nominadas de La Granja VIP son Manelyk González y Azalia Ojeda, la primera quedó instalada gracias al legado de La Coreañera, mientras que Azalia perdió el duelo de nominados con Rafa Mercadante.

Este miércoles se definen a los otros nominados que posiblemente sean Rafa Mercadante, Niurka o Kunno, sin embargo, los propios granjeros darán a conocer sus diferencias en La Asamblea y definirán la tabla completa de nominados.





¿Qué pasará hoy en La Asamblea de La Granja VIP?

Los granjeros tienen varios pleitos entre ellos que los llevarán a nominar a sus contrincantes.

Manelyk tiene un pleito comprado con Niurka desde afuera y toda la semana se han peleado, por lo que seguramente se van a nominar mutuamente. Por otro lado, la ex Acapulco Shore también se enfrentó a Rafa Mercadante cuando se enteró que él se refirió a ella como que vende su cuerpo.

Aunque sumó una enemiga nueva y se trata de María Karunna, quien la puso en la nominación el viernes pasado, con solo dos días para salvarse y continuar en la competencia.

Azalia también tiene conflicto con Niurka y Rafa Mercadante y hasta con Kevyn Contreras. En cuanto al comediante Pascal Naudaud dijo que él no va a descansar hasta que Kevyn se vaya del programa, así que seguro sus ojos estarán posados en él.

La dinámica de colocar el barro en la cara destapó nuevas rivalidades, entre ellas la de Niurka con La Bebeshita, esta última hasta lloró por el encontronazo que tuvo con la vedette, así que seguramente de ahí saldrá otro posicionamiento de nominación.

Los fans tienen que esperar a que se transmita en vivo el programa para conocer a todos los nominados de La Granja VIP.

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