La Granja VIP: ¿Quién es el capaz de la semana hoy 14 de septiembre 2026?

Los integrantes de La Granja VIP hoy conocerán a su nuevo capataz, el cual va a estar a cargo de dirigir toda la operación de la casa durante toda la semana.

La prueba por el capataz se llevó a cabo la tarde del lunes y dejó a los finalistas, quienes se van a enfrentar por el título esta noche en la gala del programa, se trata de Pascal Nadaud, Fernando Lozada, La Bebeshita.

¿Quién es el capataz de la semana de La Granja VIP?

El capaz de la semana de La Granja VIP está entre Pascal Nadaud y Fernando Lozada, uno de ellos dos será el nuevo líder de la casa.

La prueba que define al ganador se lleva a cabo en vivo en el programa a las 8:30 de la noche por el canal de Azteca Uno.

Se llevó a cabo el segundo Juego del Capataz y ya tenemos a dos hombres finalistas. 🫢🔥#LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾

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Sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 pic.twitter.com/LhEh2KBbaA — La Granja VIP (@lagranjavipmx) September 14, 2026

¿Cuáles son las responsabilidades del capataz?

A diferencia de otros programas, el capataz tiene el trabajo de verificar que todo en la granja funcione bien, es quien tiene que corroborar que todos los participantes, tanto granjeros como peones están cumpliendo con sus obligaciones.

Además, es el encargado del presupuesto, es decir de repartirlo y comprar la comida para toda la semana para alimentar a granjeros y peones.

Asimismo puede intervenir para resolver conflictos entre sus compañeros. No solo de peleas entre ellos, sino también por actividades, comida y tareas que se le asigna a cada uno.

El capataz duerme en una habitación distinta, que en la suite principal con más amenidades y comodidades, entre ellas un jacuzzi y duerme con una personas que él decida que lo acompañe a compartir la habitación.

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