Emmys 2026: Zendaya, Florence Pugh y los mejores looks de la alfombra roja

Este lunes 14 de septiembre se celebra la edición 78 de los Premios Emmy, que este año destaca por el liderazgo de The Pit y Hacks (con 25 y 24 nominaciones respectivamente) en una contienda sumamente disputada entre las producciones de drama, comedia y miniserie.
Sin embargo, además de la aparición de grandes estrellas del cine y la televisión como Florence Pugh, Zendaya o Mariska Hargitay, no puede fallar la moda en la alfombra roja, pues las celebridades aprovechan este momento bajo los reflectores para destacar.
Todos los looks en la alfombra roja de los Emmys 2026
En esta ocasión, parece ser que las celebridades apuestan por recogidos no tan estructurados, prefiriendo que su cabello no luzca demasiado rígido e incluso con guiños a estilos de los 90’s y los dos miles como hicieron Florence Pugh y Zendaya.
Sobre las vestimentas, los colores fueron varios, pero las estrellas femeninas optaron por atuendos vaporosos o con detalles que las hacen lucir más etereas sin dejar de enmarcar su figura con estructura.
Oscar Isaac
Nicole Kidman
Brenda Song y Macaulay Culkin
Selena Gomez
Dakora Fanning
Elle Fanning
David Harbour
Shailene Woodley
Alan Cumming
Florence Pugh
Julia Garner
Meg Stalter
Chase Infiniti
Odessa A’zion
Hannah Einbinder y Ellie Neilson
Zendaya
Mariska Hargitay
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