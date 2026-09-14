Emmys 2026: Zendaya, Florence Pugh y los mejores looks de la alfombra roja

Emmys 2026: Chase Infiniti, Zendaya, Florence Pugh y los mejores looks de la alfombra roja

Este lunes 14 de septiembre se celebra la edición 78 de los Premios Emmy, que este año destaca por el liderazgo de The Pit y Hacks (con 25 y 24 nominaciones respectivamente) en una contienda sumamente disputada entre las producciones de drama, comedia y miniserie.

Sin embargo, además de la aparición de grandes estrellas del cine y la televisión como Florence Pugh, Zendaya o Mariska Hargitay, no puede fallar la moda en la alfombra roja, pues las celebridades aprovechan este momento bajo los reflectores para destacar.

Todos los looks en la alfombra roja de los Emmys 2026

En esta ocasión, parece ser que las celebridades apuestan por recogidos no tan estructurados, prefiriendo que su cabello no luzca demasiado rígido e incluso con guiños a estilos de los 90’s y los dos miles como hicieron Florence Pugh y Zendaya.

Sobre las vestimentas, los colores fueron varios, pero las estrellas femeninas optaron por atuendos vaporosos o con detalles que las hacen lucir más etereas sin dejar de enmarcar su figura con estructura.

Oscar Isaac

Oscar Isaac en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Nicole Kidman

Nicole Kidman en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Brenda Song y Macaulay Culkin

Brenda Song y Macaulay Culkin en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Selena Gomez

Selena Gomez en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Dakora Fanning

Dakota Fanning en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Elle Fanning

Elle Fanning en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

David Harbour

David Harbour en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Shailene Woodley

Shailene Woodley en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Alan Cumming

Alan Cumming en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Florence Pugh

Florence Pugh en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Julia Garner

Julia Garner en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Meg Stalter

Meg Stalter en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Chase Infiniti

Chase Infiniti en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Odessa A’zion

Odessa A'zion en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Hannah Einbinder y Ellie Neilson

Hannah Einbinder y Ellie Neilson en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Zendaya

Zendaya en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

Mariska Hargitay

Mariska Hargitay en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 ı Foto: AP

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