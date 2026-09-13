Emmys 2026: Dónde y a qué hora ver la transmisión en vivo

Los Premios Emmy 2026 prometen una noche histórica que reunirá a los más talentosos de la televisión. En esta ocasión la legendaria actriz Mariska Hargitay, protagonista de Law & Order: SVU, se convierte en la primera mujer en 15 años en conducir la ceremonia, lo que añade un atractivo especial a la gala más importante de la televisión.
No te pierdas el evento que celebra lo mejor de la industria televisiva y descubre en La Razón dónde y a qué hora podrás ver la ceremonia en vivo.
Emmys 2026: Dónde y a qué hora ver la transmisión de los premios
La edición número 78 de los Emmy se celebrará el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, EU, un recinto emblemático que ha sido sede de grandes momentos de la televisión.
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La ceremonia comenzará a las 20:00 horas (ET), lo que equivale a las 18:00 horas en el centro de México. La alfombra roja iniciará una hora antes.
La transmisión oficial estará disponible en NBC para Estados Unidos y en Peacock, plataforma que ofrecerá acceso en México y otros países de Latinoamérica. Otra opción es HBO Max, plataforma de streaming; recuerda que para acceder debes contar con una suscripción activa y conexión estable a Internet o datos telefónicos.
Algunas nominaciones destacadas al Emmy...
Mejor Serie Drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Mejor Serie Comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor Reality Show de Competencia
- Dancing With the Stars (ABC)
- RuPaul’s Drag Race (MTV)
- Survivor (CBS)
- Top Chef (Bravo)
- The Traitors (Peacock)
Mejor Actriz de Serie Drama
- Carrie Coon
- Chase Infiniti
- Keri Russell
- Rhea Seahorn
- Zendaya
Mejor Actriz en Serie Comedia
- Quinta Brunson
- Ayo Edebiri
- Elle Fanning
- Lisa Kudrow
- Jean Smart
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