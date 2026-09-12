El Auditorio Nacional vivió una tarde inolvidable con la primera de dos funciones de Mentiras: All Stars, un espectáculo que reunió a grandes figuras de la música y el teatro.

Con un sold out confirmado, el público vibró con la presencia de Belinda, Mariana Treviño y la participación especial de Danna Paola, quienes ofrecieron momentos únicos que desataron la euforia de los asistentes y en redes sociales.

Belinda, Mariana Treviño y Danna deslumbran en Mentiras: All Stars

La presentación de Mentiras: All Stars tuvo varios momentos memorables, uno de ellos fue la aparición de Danna Paola como invitada especial para dar vida a Yuri. La cantante interpretó el clásico “La gata bajo la lluvia”. Su presencia provocó gritos y aplausos de inmediato.

Con el tema “La gata bajo la lluvia”, Danna Paola, aparece como la invitada en "Mentiras All Stars" en el Auditorio Nacional. Provocando gran euforia entre los asistentes.



📹: Carlos Aguillón pic.twitter.com/0PT31BaYcC — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 13, 2026

Mariana Treviño, quien dio vida a Lupita, y Belinda, que interpretó a Daniela, también brillaron durante la función cuando compartieron escenario para cantar “Cuando baja la marea”, logrando una conexión inmediata con el público. La química entre ambas artistas se reflejó en la energía que transmitieron a este tema, considerado un clásico.

Belinda tuvo un instante protagónico en Mentiras: All Stars al interpretar “Él me mintió”, canción que arrancó ovaciones y confirmó su versatilidad vocal. La cantante se mostró emocionada por participar en este homenaje musical a los 80.

Por su parte, Mariana Treviño, agradeció la presencia del público con un mensaje que generó aún más entusiasmo: “Qué gusto que estén con nosotros”, expresó, provocando aplausos y gritos que resonaron en el recinto.

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