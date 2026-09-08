Lila Downs: Visibilizar a las mujeres es una forma de cantar

La intérprete Lila Downs volverá el 1 de noviembre al Auditorio Nacional con su tradicional espectáculo de Día de Muertos, una celebración que realiza desde hace 13 años y que este 2026 tendrá nuevas propuestas escénicas, músicos invitados y una presencia especial de mujeres que, desde sus comunidades, representan la fuerza y las raíces de México.

Detrás del ritual estará una de las preocupaciones que mantiene como parte de su activismo: visibilizar a quienes han sido marginadas y reconocer el papel de las mujeres como pilares de la sociedad.

“Recuerdo que mi mamá y yo nos sentamos frente a las mujeres, las palmeadoras que hacen tortillas en Oaxaca, y me dijo: ‘Mira, observa a estas mujeres, su fuerza y cómo son de bravas’”, recordó al hablar de una experiencia que marcó su manera de mirar a aquellas que permanecen lejos de los reflectores.

“Nos sentamos como una hora a observarlas, a comer una tortilla caliente con sal. Es el ejemplo de la fortaleza, porque a esas mujeres las han marginado y son los pilares de nuestra nación”, afirmó.

A partir de ese encuentro, explicó, comenzó a prestar mayor atención a quienes no suelen ocupar un lugar central en la sociedad. “Desde ahí empecé a notar la importancia de hablar de las personas que no son vistas como tan centrales en nuestra sociedad”, señaló. Su intención, agregó, es “mostrar su belleza”.

Ese pensamiento estará presente en su regreso al Auditorio Nacional, donde la cantante celebra el Día de Muertos con una producción que pretende conservar la tradición, pero renovarse nuevamente. “Luego ni puede uno dormir. Es mucha presión, porque lo venimos haciendo hace más de 10 años”.

Para esta ocasión, Lila Downs trabaja con una productora a la que solicitó una nueva escenografía. “Vamos a colaborar con una productora con la que he pedido nos haga una propuesta de escenografía y vamos a seguir con nuestro equipo de iluminación y de escenario”, adelantó.

La noche contará también con acompañantes especiales. “Tendremos músicas y músicos invitados”, dijo, entre ellos Kau-x, agrupación de la región ayuuk, de Oaxaca. “Es una banda de niñas, de jóvenes, que creo que representa mucho el tema ‘Cambias mi mundo’, porque inspiraron esa canción las mujeres y las tendremos con nosotros”.

La intérprete oaxaqueña agregó que “también tendremos a mi querida comadre Mariana Seoane, que vendrá a cantar la cumbia ranchera”. La celebración tendrá la participación del dúo femenino de reguetón mexa Sayuri y Sofo Lov, que se encargará de ponerle fiesta a la velada, además de “alguna otra sorpresa para que sea una noche muy especial”.

La música será el vehículo para hablar de identidad, éxodos y pertenencia. Lila Downs recordó que su trabajo ha estado ligado a “la música, con la raíz, con la migración que ha sido una parte importante de nosotros, de quienes vamos y venimos y tenemos que encontrarnos con nuestra identidad, con nuestro orgullo”.