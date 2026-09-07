Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 7 de septiembre 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 7 de septiembre en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar que todos los participantes quieren para recuperarse de las extensas jornadas en cada juego.

Antes del juego estelar, los deportistas van a competir por una ventaja y también van a recibir a un nuevo refuerzo que se integra al reality show.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los rojos han dominado esta competencia, por lo que es probable que la escuadra escarlata vuelva a quedarse con la Villa 360.

Los fans del reality show tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los deportistas de Exatlón México compiten, al inicio del programa, por una ventaja, esa que les da beneficios hacia el final de la semana previo a la eliminación.

Además, en esta ocasión los participantes del reality show van a estrenar un nuevo circuito que será acuático para darle más versatilidad a los juegos y que sea más atractivo el programa para el público.

Por otra parte, Katia sufrirá un golpe en la cabeza durante un juego, si bien no será de gravedad los integrantes del equipo azul se preocuparán mucho por su compañera.

Asimismo, el pleito entre Aristeo Cázares y Adrián Leo continúa y es que parece que los enfrentamientos que tuvieron previamente van a seguir escalando y se prevé que su rivalidad sea muy intensa.

Cabe recordar que en cada temporada Adrián Leo siempre encuentra un rival para estarse enfrentando durante toda la temporada, en la temporada 9 su rival número 1 era Mono Osuna, quien actualmente es participante de La Granja VIP 2026.

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