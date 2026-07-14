Laura Esquivel y Brenda Asnicar se presentarán en el Auditorio Nacional con ‘Amigas del Corazón’

Las protagonistas del fenómeno Patito Feo regresan a la Ciudad de México con su gira mundial.

Después de conquistar a miles de fans en el inicio de su esperado “AMIGAS DEL CORAZÓN WORLD TOUR”, Laura Esquivel y Brenda Asnicar llegarán a México para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año.

El próximo 02 de agosto a las 7:00pm, el Auditorio Nacional será el escenario donde las estrellas de Patito Feo volverán a reunirse con el público que las acompañó desde el comienzo de una historia que marcó a toda una generación.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar se presentarán en el Auditorio Nacional este 2 de agosto. ı Foto: Cortesía del organizador

El tour arrancó con gran éxito en Atenas, Grecia, donde más de 5,000 personas se dieron cita para cantar, bailar y revivir los temas que convirtieron a Patito Feo en un fenómeno internacional. Ahora, esa misma energía llegará a la Ciudad de México con una producción especialmente diseñada para celebrar el legado de una de las series juveniles más exitosas de habla hispana.

Canciones como “Amigos del Corazón”, “Fiesta”, “Un Rincón del Corazón” y “A Volar” formarán parte de un espectáculo que promete transportar al público a una de las épocas más memorables de su vida, en una experiencia que combina música en vivo, recuerdos y momentos llenos de emoción.

Después de conquistar a miles de fans en el inicio de su esperado “AMIGAS DEL CORAZÓN WORLD TOUR”.



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Desde su estreno en 2007, Patito Feo se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras, conquistando audiencias en toda Latinoamérica y consolidando a Laura Esquivel y Brenda Asnicar como dos de las figuras juveniles más queridas de su generación. Casi veinte años después, el cariño del público sigue intacto y hoy se transforma en una gira mundial que celebra el impacto de una historia que continúa vigente en el corazón de millones de personas.

AMIGAS DEL CORAZÓN WORLD TOUR no es solo un concierto; es el reencuentro de una generación con las canciones, personajes y emociones que marcaron una época.

La cita será el próximo 02 de agosto en el Auditorio Nacional. Los boletos ya se encuentran disponibles en las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster.

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