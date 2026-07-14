Anya Taylor Joy revela a que equipo va a apoyar en el Argentina-Inglaterra del Mundial 2026

Anya Taylor Joy reveló a cuál de sus dos equipos, Argentina o Inglaterra, va a apoyar en las semifinales del Mundial este miércoles 15 de julio, ya que ambos países forman parte de su identidad como persona, al tener ambas nacionalidades.

La actriz es una de las más queridas por el público a nivel internacional y ahora, rompió el silencio sobre si apoyará a la Selección Argentina o a la inglesa durante el partido, para enfrentarse contra España en la gran final.

¿Anya Taylor Joy apoya a Argentina o a Inglaterra?

Durante la avant-premiere de la película Lucky, el fútbol se metió en una conversación con Anya Taylor Joy, quien fue consultada sobre su lealtad dividida. Ella decidió responder de manera directa al aclarar cuál es el equipo que apoya de corazón.

“Hay mucho estrés en casa”, expresó la joven. Cabe mencionar que aunque Anya nació en Miami, vivió gran parte de su infancia en Buenos Aires antes de mudarse a Londres, por lo que su familia está dividida entre los países.

Agregó además: “Mi abuelo trabajaba en relaciones anglo-argentinas, pero en lo más profundo de mi corazón, voy por Argentina", señaló la actriz de manera contundente, “si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña”, agregó.

"Anya":

Por las declaraciones de Anya Taylor-Joy sobre el partido de Argentina contra Inglaterra en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/BqqjM2uTD1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 14, 2026

Taylor Joy ha hablado en más de una ocasión sobre su amor por Argentina y no desaprovecha las oportunidades que tiene de visitar el país sudamericano. Su acento rioplatense es un detalle que no pasa desapercibido cuando habla en español.

Además, la famosa ya había manifestado su interés por el Mundial 2026 durante la goleada de Estados Unidos por 4-1 ante Paraguay, pues ella fue captada en las tribunas del SoFi Stadium junto a su esposo, el músico Malcolm McRae.

En ese momento, Anya Taylor Joy había destacado no solo por su presencia, sino por llevar una blusa con los colores de la bandera argentina y el logo de la Asociación del Fútbol Argentino. La actriz se suma a los millones de hinchas que esperan ver al equipo nacional como bicampeones.

"Anya Taylor-Joy"



Porque dijo que el partido del miércoles entre Argentina e Inglaterra le genera estrés, pero ella representa a Argentina: "Hay mucho estrés en la casa en este momento... Estoy con Argentina, pero si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra." pic.twitter.com/5LOBY5MUZz — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 14, 2026

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