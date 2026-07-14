Franco Escamilla se presentará en el Madison Square Garden

Franco Escamilla pasó de cantar en bares de Monterrey a presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York, una noticia que reveló a través de su cuenta de Instagram y que emocionó a sus seguidores en redes sociales.

El comediante se encuentra en medio de una gira por Europa que lo ha llevado a presentarse el Italia, Suiza, Inglaterra y otros países del viejo continente, pero se tomó una pausa para informar a su público sobre este nuevo logro en su carrera.

“Quería darles una noticia porque ya no me aguantaba las ganas. El próximo 9 de julio de 2027, en Nueva York, Franco Escamilla en el Madison Square Garden. El Juicio, Franco Escamilla. Apunten la fecha, sepárenla. Nada de que ‘se murió tu mamá’, no, no; vamos a ir a ver El Juicio”, dijo el comediante.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y felicitaron al comediante nacido en Morelos pero adoptado por los regiomontanos que buscará llenar el icónico recinto en Manhattan.

El recinto de Nueva York tiene una capacidad general de aproximadamente 20,000 espectadores para conciertos y eventos musicales, aunque puede variar según el acomodo. Aunque muchos pensarían que la barrera del idioma implica un reto, el famoso ya se ha presentado en otros países donde el idioma principal no es el español.

Esto resulta todo un logro para Escamilla, quien ha sido muy honesto con su audiencia en el pasado al admitir que antes de estallar como una figura importante del stand up mexicano, vivió un proceso complicado con su esposa Gabi para lograr obtener la estabilidad económica que deseaban.

El también músico no ha estado exento de polémicas y en más de una ocasión ha sido señalado por bromas en las que ha llegado a ofender a grupos de personas o individuos, aunque él siempre ha defendido la importancia de que haya libertad en la comedia.

Sin embargo, también ha sabido conectar con millones de personas al contar sus experiencias individuales en sus shows y también abrir un espacio para que sus seguidores hagan comentarios, revelen historias y se unan a su presentación.

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