Miss Universo México 2026: Sede de la final, fecha y dónde se podrá ver

Mis Universo México 2026 está muy cerca de celebrar la final del certamen nacional donde se busca a una de las mujeres más bellas, inteligentes y carismáticas para representar al país en la concentración global que este año se llevará a cabo en Puerto Rico.

El certamen de belleza año con año da de qué hablar y en 2025 coronó a Fátima Bosch como la representante mexicana y posteriormente, se hizo con el triunfo de la edición internacional. Ahora, te compartimos los detalles sobre la final en tierras aztecas.

Sede y fecha de la final de Miss Universo México

Fue este lunes a través de sus redes sociales que la organización de Miss Universo México confirmó que Los Cabos, Baja California Sur, será el escenario donde se coronará a la próxima representante del país, donde descubriremos quién obtiene el derecho de luchar por la corona internacional.

A través de un video en redes sociales donde aparece Fátima Bosch, se confirmó la sede del certamen. "Este año, Corazón Cabo Resort & Spa será el hotel sede de Miss Universe México 2026, el lugar donde durante dos semanas nacerán las historias que marcarán el camino hacia la corona“, escribió la cuenta oficial.

"Aquí comenzarán los retos, las experiencias, las celebraciones y la despedida de nuestra actual @missuniverse. Por primera vez, los huéspedes podrán vivir la experiencia de convivir de cerca con las reinas, disfrutando de actividades exclusivas, eventos sorpresa y una de las vistas más espectaculares de Los Cabos“, adelantaron.

La final del certamen está programada para el 29 de agosto. En las próximas semanas, la organización dará a conocer más detalles sobre las actividades previas y veremos más de las participantes del certamen, que este año viene cargado de mujeres con gran belleza y un fuerte carácter.

¿Dónde ver la final de Miss Universo México?

La final del concurso nacional podrá verse en televisión abierta a través de Imagen Televisión y sus canales digitales, por lo que en esta ocasión no es necesario hacer algún registro o pagar alguna plataforma de streaming para disfrutar del evento.

¿Quieres saber más?

¿Por qué Ignacia Michelson quedó fuera de Miss Universo 2026?

¿Quién es Hinaupoko Devèze? Miss Francia que no participará en Miss Universo 2026

¿Quién es Geraldine Mayer, la influencer denunciada por su hijo, quién es su marido y de qué vive?

FIFA pone a la venta el césped de la final del Mundial 2026 y este es su elevado precio