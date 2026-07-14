¿Quién es Tomas Cataldi, el hijo de Geraldine Mayer, que denunció a la influencer por maltrato?

El nombre de Tomás Cataldi se ha vuelto tendencia después de que en redes sociales se hizo viral el video donde el joven señala a la influencer argentina, Geraldine Mayer, quien además es su madre, por maltratarlo a lo largo de su vida.

“Me cansé de estar callado durante 20 años de mi vida. Quería decirles cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. No todo lo que ven en redes sociales hoy en día es real”, afirmó el joven.

Si podrían difundir este video estaría más que agradecido ya que es un video muy importante para mí. Muchas gracias.#argentina #difundir pic.twitter.com/rh7OJdgYSn — Tomas (@Taldyy) July 9, 2026

En ese sentido, señaló que las cosas no eran tan ideales como Geraldine Mayer mostraba en redes sociales: “Mi mamá publicaba fotos o historias en las aparecíamos mi hermana y yo, aparentando tener una familia hermosa y perfecta, pero en mi casa me maltrataba como si fuese una basura. Gritaba, me humillaba, me despreciaba y me hacía sentir que todo era mi culpa”, dijo.

Por su parte, su madre ha preferido hacer privadas sus redes sociales y aunque no se pronunció sobre los dichos de su hijo, a través de la panelista Pilar Smith, envió un mensaje en televisión.

“Dice que son mentiras. Estaba muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice. Él vivía con ella en Miami y ahora se vino a la Argentina. Ella estaba muy mal”, dijo la periodista.

¿Quién es Tomás Cataldi?

Tomás es un joven de 20 años que vive en Argentina y quiere tener una carrera como streamer en la plataforma Kick. Actualmente, en su cuenta de Instagram cuanta con 100 mil seguidores y en TikTok, tiene más de 40 mil personas que apoyan su contenido.

El joven tuvo presencia digital desde que era pequeño desde las redes sociales de su madre, quien compartía cada detalle de su vida, incluyendo sus calificaciones en la escuela, por lo que tenía un alto nivel de exigencia por parte de Mayer.

Ahora, está interesado en seguir formando parte de las redes sociales pero desde sus condiciones y mostrando sus facetas más vulnerables, no solo lo más glamoroso de su estilo de vida.

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