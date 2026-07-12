FIFA pone a la venta el césped de la final del Mundial 2026 y este es su elevado precio

La FIFA venderá el césped donde se juega la final de la Copa del Mundo

La FIFA, acusada de cobrar precios exorbitantes por las entradas para el torneo de este año en Estados Unidos, México y Canadá, está vendiendo el césped que se utilizará para la final de la Copa del Mundo del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a 450 dólares por pieza, que son más de 7 mil pesos mexicanos.

La tienda de la FIFA indica que cada segmento de césped mide 17,5 por 17,5 por 17,5, aunque no especifica si esa cifra corresponde a pulgadas, centímetros o milímetros. El organismo rector del futbol no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban detalles sobre las dimensiones.

“Sea dueño de una auténtica pieza de la historia del fútbol con un fragmento genuino del campo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, preservado permanentemente en acrílico de primera calidad con un recuerdo USB”, señala la tienda electrónica de la FIFA. “Cada pieza contiene un fragmento original de la icónica superficie de juego de la final, lo que la convierte en un objeto de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”.

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La FIFA afirmó que “el USB de acrílico incluye una película de autenticidad, además de ofrecer una pieza de exhibición elegante y contemporánea. Presentado en una caja premium con bisagra y llamativos detalles UV puntuales, este artículo exclusivo está diseñado tanto para coleccionistas como para aficionados y entusiastas del futbol”.

La FIFA está poniendo el césped a disposición para enviarlo únicamente a direcciones en Estados Unidos y Europa. “Los pedidos no se enviarán sino hasta después de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, advierte el órgano rector del futbol mundial.

Jugadores y entrenadores han criticado la calidad del campo en el MetLife, que por lo general utiliza una superficie artificial para los partidos de la NFL de los Giants de Nueva York.

La FIFA vende entradas regulares para la final por hasta 32.970 dólares y pide 34.500 y 32.500 dólares por entradas de hospitalidad que incluyen comida y bebidas.

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