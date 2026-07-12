Tras el fracaso en el Mundial 2026, Uruguay tendría nuevo entrenador y es una leyenda

Los charrúas iniciarán una nueva etapa con la ilusión de recuperar protagonismo en el futbol internacional.

La selección de Uruguay estaría lista para comenzar una nueva etapa luego de su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. Diversos reportes señalan que la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) pondría fin al ciclo de Marcelo Bielsa para darle paso a uno de los máximos referentes en la historia del futbol charrúa: Diego Forlán.

El histórico exdelantero asumiría el banquillo de la Celeste con el objetivo de iniciar un nuevo proyecto rumbo a los próximos compromisos internacionales.

Forlán también tendría a cargo la Sub-20

Además de dirigir a la selección mayor, Diego Forlán también sería el responsable de la selección Sub-20, que disputará el Campeonato Sudamericano 2027.

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La intención de la AUF sería unificar el modelo de trabajo entre ambas categorías y fortalecer el desarrollo de las futuras generaciones del futbol uruguayo bajo el liderazgo de uno de sus máximos ídolos.

Forlán, recordado por su brillante actuación en el Mundial de Sudáfrica 2010, asumiría así el reto más importante de su trayectoria como entrenador.

Uruguay inicia una nueva etapa tras el Mundial

La salida de Marcelo Bielsa marcaría el cierre de un proceso que comenzó con grandes expectativas, pero que terminó dejando dudas después de la temprana eliminación en la Copa del Mundo 2026.

Con Diego Forlán, Uruguay buscaría recuperar protagonismo internacional apostando por un técnico que conoce perfectamente la identidad del futbol uruguayo y que representa una de las figuras más importantes en la historia reciente de la selección.

Aunque el nombramiento todavía no ha sido oficializado por la AUF, todo apunta a que la Celeste iniciará un nuevo ciclo bajo el mando del histórico exgoleador, quien intentará devolver a Uruguay a los primeros planos del futbol mundial.

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