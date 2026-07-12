¿Así presentan a su DT? El grave error de Pumas con Esteban Solari que desató las burlas en redes (VIDEO)

El técnico argentino mostró un gesto de sorpresa tras escuchar el error del sonido local.

La presentación oficial de Esteban Solari como nuevo técnico de Pumas dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Lo que debía ser una fiesta para la afición auriazul terminó convirtiéndose en un momento incómodo luego de que el sonido local confundiera el nombre del estratega argentino durante el Fan Fest celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.

El incidente ocurrió antes del partido amistoso frente al América de Cali, cuando los jugadores y cuerpo técnico fueron presentados ante los aficionados.

Pumas confundió el nombre de su entrenador

Mientras el sonido local anunciaba uno por uno a los integrantes del plantel, llegó el turno del nuevo director técnico.

Sin embargo, en lugar de mencionar a Esteban Solari, por las bocinas se escuchó: "Dirigidos por Antonio Solari“.

El error tomó por sorpresa al entrenador argentino, quien en ese momento saludaba a los aficionados.

Las imágenes muestran cómo Solari bajó la cabeza durante algunos segundos, visiblemente incómodo, mientras el sonido local corregía inmediatamente el anuncio.

"Esteban Solari“, rectificó segundos después.

¿ANTONIO SOLARI? 😳



👀 Durante la presentación del equipo en el Puma Fan Fest, se equivocaron al momento de nombrar a Esteban Solari. pic.twitter.com/XtKtiHmlHy — Futbol Picante (@futpicante) July 12, 2026

Las redes no perdonaron el error

El momento no tardó en viralizarse y generó una ola de comentarios entre aficionados de Pumas y usuarios en redes sociales.

“Al menos no lo presentaron como Efraín Solari”, “Ya empezamos mal el torneo” y “Ni el nombre de su entrenador se saben”, fueron algunos de los mensajes compartidos.

La equivocación terminó robándose parte de los reflectores de una noche que estaba destinada a presentar oficialmente el nuevo proyecto universitario rumbo al Apertura 2026.

Más allá del incidente, la noche tampoco terminó de la mejor manera para el conjunto universitario.

Pumas cayó 0-1 frente al América de Cali en el partido amistoso disputado en Ciudad Universitaria, dejando algunas dudas de cara al arranque del torneo.

Comienza una nueva etapa para Esteban Solari

Esteban Solari llegó al banquillo universitario tras la salida de Efraín Juárez y buscará devolver a Pumas a los primeros planos de la Liga MX.

El argentino conoce bien la institución, ya que defendió la camiseta auriazul como jugador durante los torneos Apertura 2007 y Clausura 2008.

Antes de asumir este nuevo reto, dirigió al Pachuca durante el Clausura 2026.

Ahora tendrá la misión de cambiar la imagen del equipo... aunque su presentación ya quedó marcada por un desafortunado error que difícilmente olvidarán los aficionados.

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