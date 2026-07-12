La polémica crece: Murat Yakin, técnico de Suiza, acusa al arbitraje de favorecer a Argentina en el Mundial 2026

Suiza considera que la intervención del VAR terminó por definir la eliminación frente a Argentina.

La polémica arbitral alrededor de Argentina continúa creciendo en el Mundial 2026. Ahora fue Murat Yakin, entrenador de Suiza, quien explotó públicamente contra el trabajo del cuerpo arbitral después de la eliminación de su selección en los cuartos de final, asegurando que una decisión terminó por cambiar completamente el desarrollo del encuentro.

El técnico helvético no ocultó su molestia tras la expulsión de Breel Embolo, acción que calificó como un grave error y que, a su juicio, terminó favoreciendo al conjunto argentino.

“Destruyó nuestro partido”

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Yakin cuestionó la decisión que terminó con la segunda tarjeta amarilla para Embolo por supuesta simulación.

"Definitivamente no había ningún motivo para mostrar una tarjeta amarilla. Fue una situación inofensiva. Debió dejar seguir el juego“, declaró el entrenador suizo.

El estratega fue todavía más contundente al señalar que la intervención del VAR rompió el equilibrio del compromiso.

"Fuimos castigados por una norma que es inaceptable. No la entiendo. Destruyó nuestro partido hoy“, afirmó.

La jugada que cambió el partido

La acción ocurrió en el minuto 72, cuando Breel Embolo cayó dentro del área tras un contacto con un defensor argentino.

Inicialmente, el árbitro mostró tarjeta amarilla al mediocampista argentino Leandro Paredes; sin embargo, tras una larga revisión en el VAR, la decisión cambió y el amonestado terminó siendo Embolo por considerar que fingió la falta.

Al tratarse de su segunda tarjeta amarilla, el delantero fue expulsado, dejando a Suiza con un hombre menos durante el tramo decisivo del encuentro.

Con superioridad numérica, Argentina terminó imponiéndose 3-1 gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez durante la prórroga.

Suiza pide explicaciones a la FIFA

Las críticas no quedaron únicamente en voz del entrenador.

El mediocampista Remo Freuler también cuestionó la actuación arbitral y pidió que la FIFA explique cómo se tomó la decisión.

"No entiendo cómo el VAR puede tomar una decisión así y la FIFA tiene que explicárnosla“, declaró.

Por su parte, Yakin aseguró que no responsabiliza a Embolo por la eliminación y lamentó el duro momento que vivió el atacante.

"Está destrozado porque no pudo ayudar más al equipo. Fue un error arbitral“, comentó.

Un Mundial histórico con un final amargo

Más allá de la polémica, Suiza firmó su mejor actuación mundialista desde 1954, alcanzando unos cuartos de final que ilusionaron al país con disputar por primera vez unas semifinales.

Yakin destacó el esfuerzo de sus jugadores y aseguró sentirse orgulloso del torneo realizado.

"Estoy muy orgulloso. Mis jugadores son los verdaderos héroes“, concluyó el entrenador, aunque dejó claro que la forma en la que terminó el partido seguirá siendo motivo de debate tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026.

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