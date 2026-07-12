Conoce la razón por la que Gilberto Mora apoyaba a Noruega y Haaland en la Copa del Mundo 2026

Gilberto Mora estuvo en el Estadio de Miami para ver el partido entre Inglaterra y Noruega, de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. La asistencia del mediocampista mexicano no fue casualidad, pues su agente es la misma persona que representa a Erling Haaland.

El futbolista de los Xolos es representado por Rafaela Pimienta, quien a su vez representa a otras estrellas, entre ellas Haaland, quien no tuvo el mejor de los partidos ante Los Tres Leones y fue eliminado.

Luego que la Selección Mexicana fue eliminada por Inglaterra en octavos del torneo, Mora y el resto de los futbolistas aztecas rompieron concentración. El futbolista de 17 años de edad se tomó unos días en Miami, pues además de ser visto en el partido compartió historias en la playa.

¡Morita se subió al barco !⛵️🇳🇴



Gilberto Mora no quiso quedarse con las ganas y participó en el famoso remo vikingo junto a la afición de noruega 😂❤️#ElMundialEsNuestro ⚽️ 🌎 y la Semifinal estará en exclusiva por @VIX 🇲🇽📲 https://t.co/dWUrQBuujP pic.twitter.com/aCa9t0CT8m — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 12, 2026

¿Cómo le fue a Gilberto Mora en el Mundial?

Gilberto Mora llegó al Mundial 2026 como una de las grandes promesas del futbol mexicano y terminó el torneo consolidándose como una de las revelaciones de la Selección Mexicana. Con apenas 17 años, el mediocampista de Xolos se convirtió en el titular más joven en un partido de Copa del Mundo desde Pelé cuando jugó con Brasil en Suecia 1958.

A lo largo de la Copa del Mundo, Mora disputó cinco partidos. Arrancó de cambio ante Sudáfrica, no tuvo acción ante Corea, pero terminó como titular los últimos tres compromisos; ante Chequia, Ecuador e Inglaterra. Ante los sudamericanos fue uno de los mejores en la cancha y casi anota un golazo.

Gilberto Mora and his agent, Rafaela Pimenta (who also represents Erling Haaland), supporting Norway against England today at the World Cup.



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Pese a que no dejó goles o asistencias, Mora se robó los reflectores en los juegos del Tricolor. Su impacto en las progresiones del conjunto azteca lo hicieron destacar y pasó a tener millones de seguidores, incluso tiene más followers que estrellas de la NFL como Patrick Mahomes, Tom Brady, Odell Beckham Jr. y más.

Varios de los mejores equipos del mundo ya siguen a Gil Mora, como el Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Manchester United y más, pero primero el jugador mexicano debe cumplir 18 años para poder militar en un equipo extranjero. Hasta entonces, Morita permanecerá en los Xolos de Tijuana.

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