Gilberto Mora ya tiene equipo después de ser la sensación del Mundial; será clave para su futuro

El futuro del mediocampista de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, ya se definió luego de lo que fue su gran Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. Y aunque se dice que lo siguen desde Europa, se mantendrá en la Liga MX.

Gilberto Mora ya conoce el rumbo que tendrá su carrera en el futuro inmediato, pues no saldrá de los Xolos, así lo confirmó el dueño del club fronterizo, Jorge Hank. Morita estará en el país al menos hasta que cumpla 18 años de edad, cuando pueda salir del futbol mexicano.

“La FIFA tiene dentro de su reglamento, que me parece excelente, que hasta los 18 años pueden ir (a Europa)”, indicó el dueño de Tijuana. “El cumple los 18 años en Octubre, esta próxima temporada va a estar aquí y de ahí se va a ver dónde se va. Ojalá sea a Europa”, agregó.

Mora, la estrella de los Xolos

El talento de Gilberto Mora lo pone como la gran estrella de los Xolos de Tijuana. De hecho para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el medio utilizará el dorsal ‘10′ en La Jauría. Cabe la pena recordar que este número está guardado para los mejores jugadores.

Mora debutó en la máxima categoría con 15 años y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, en el de menor edad en jugar con México en una competición oficial y en el jugador más chico de cualquier nacionalidad en conquistar un torneo internacional absoluto (16 años y 265 días) al ganar la Copa Oro de la Concacaf.

En cuanto el mediocampista mexicano cumpla los 18 años, podrá comenzar a negociar con la institución que busque sus servicios. Tras su participación en la Copa del Mundo 2026, se dice que Liverpool y Arsenal comenzaron a ofertar por Gilberto Mora para hacerse de sus servicios muy pronto.

El Torneo Apertura 2026 para los Xolos de Tijuana y Gilberto Mora arranca este jueves 16 de julio. En la Jornada 1 se miden a los Tigres de la UNAL. No se sabe si el mediocampista jugará o tendrá unos días más de vacaciones luego de lo que fue su participación en la Copa del Mundo 2025.

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