FIFA ya tenía el camino listo: la regla que llevó a Francia, España, Argentina e Inglaterra a semifinales del Mundial 2026

Las semifinales del Mundial 2026 reúnen a cuatro potencias que nunca pudieron cruzarse antes por reglamento.

Las semifinales del Mundial 2026 ya están definidas y enfrentarán a Francia contra España y Argentina frente a Inglaterra. Sin embargo, más allá del nivel futbolístico de las selecciones clasificadas, en las últimas horas surgió un debate que ha llamado la atención de los aficionados: ¿realmente el camino de las principales potencias estaba trazado desde antes del torneo?

La respuesta está en una nueva regla implementada por la FIFA desde noviembre de 2025, cuando el organismo modificó el sistema de siembra para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

La regla que evitó un choque anticipado entre los favoritos

Con la ampliación del torneo, la FIFA estableció un nuevo criterio para distribuir a los equipos mejor posicionados en el Ranking FIFA, con el objetivo de impedir que las principales potencias se eliminaran entre sí durante las primeras rondas.

Bajo ese esquema, las cuatro selecciones mejor ubicadas fueron colocadas estratégicamente en distintos sectores del cuadro eliminatorio.

Así quedó la distribución:

Francia (1 del Ranking FIFA)

Argentina (2)

España (3)

Inglaterra (4)

La intención era que, si todas cumplían con su condición de favoritas, únicamente pudieran enfrentarse a partir de las semifinales.

Las semifinales siguieron exactamente el plan

El desarrollo del torneo terminó siguiendo prácticamente el escenario previsto por el organismo internacional.

Después de superar los dieciseisavos de final, octavos y cuartos de final, las cuatro selecciones mejor clasificadas llegaron a la antesala de la gran final.

Las semifinales quedaron conformadas de la siguiente manera:

Francia vs España

Argentina vs Inglaterra

Con ello, el sistema diseñado desde 2025 terminó funcionando exactamente como estaba previsto.

FIFA busca proteger a las mejores selecciones

La medida forma parte de la nueva estructura competitiva que acompañó la expansión del Mundial.

El objetivo principal es que el rendimiento sostenido durante el ciclo mundialista tenga una recompensa directa, permitiendo que las selecciones con mejor posición en el Ranking FIFA no se enfrenten entre sí antes de las instancias decisivas.

Además de mantener el equilibrio deportivo, la FIFA también busca garantizar que los partidos con mayor atractivo internacional se disputen en la fase final del torneo.

El formato llegó para quedarse

La distribución utilizada en el Mundial 2026 no será exclusiva de esta edición.

De acuerdo con la reglamentación aprobada por la FIFA, este sistema de protección para los mejores clasificados se mantendrá en las próximas Copas del Mundo, siempre tomando como referencia el Ranking FIFA previo al sorteo.

Ahora solo queda conocer si el plan terminará con una final entre las máximas potencias… o si alguna selección romperá el guion en los últimos partidos del torneo.

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