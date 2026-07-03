Taylor Swift y Travis Kelce confirman que ya se casaron en el Madison Square Garden

Taylor Swift y Travis Kelce han confirmado que se casaron hoy en el Madison Square Garden después de que en las pantallas exteriores del recinto se mostrará un anuncio con el texto “recién casados” en inglés.

Desde hace un par de semanas se especulaba que la boda de la estrella pop y el ala cerrada de los Kansas Chiefs podría llevarse a cabo en el emblemático recinto de Nueva York, aunque no había habido una confirmación por su parte.

💍 Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que ya están casados con carteles afuera del Madison Square Garden pic.twitter.com/DfYTPnqowQ — Fefe (@fedeebongiorno) July 3, 2026

Sin embargo, desde hace un par de días el público comenzó a notar movimiento en el Madison Square Garden, así como supuestas pistas de que se llevaría a cabo el matrimonio, incluyendo filtraciones de imágenes del logo de la pareja.

A pesar de esto, la información generaba dudas entre los fans de Taylor Swift, quienes se cuestionaban el motivo por el que la famosa elegiría un recinto tan importante donde un evento como su casamiento con Travis Kelce no podría pasar desapercibido de ninguna manera.

Horas antes de que la unión, fueron captadas diversas celebridades en camino al evento, lo que generó gran expectativa y curiosidad en el público, aunque es mínimo lo que hemos sabido del magno evento.

💍 Tree Paine, publicista de Taylor Swift, confirma en un comunicado su casamiento con Travis Kelce. La pareja fue vestida por Christian Dior



Adam Sandler ofició la boda. Austin Swift y Jason Kelce fueron los padrinos y no hubo damas de honor pic.twitter.com/OATEoau0yL — Fefe (@fedeebongiorno) July 3, 2026

Sin embargo, sabemos que el encargado de oficiar la boda fue el actor Adam Sandler, quien es un íntimo amigo de la pareja que ya había expresado entusiasmo por el casamiento.

“Cuando ustedes empezaron a salir, ¡por Dios, mi familia estaba como: ‘¡Sí! ¡Mira qué bien se ven juntos! ¡Él es un caballero y ella se está divirtiendo muchísimo!’”, dijo Sandler en una entrevista pasada en el programa New Heights.

Además, se reveló que tanto Travis como Taylor se vistieron de Christian Dior para la boda. Los zapatos de la pareja fueron hechos a medida por Christian Louboutin y Swift usó joyería de Cartier, según su representante, Tree Paine.

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