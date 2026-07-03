Revelan más detalles de la boda de Taylor Swift

Parte de los preparativos de las nupcias de la estrella pop con el deportista.

EL ENLACE matrimonial de Taylor Swift y Travis Kelce está previsto para comenzar a las 17:00 horas de hoy en el Madison Square Garden de Nueva York, en Estados Unidos, y podría prolongarse hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente, según una copia de un permiso municipal obtenido por The Associated Press.

La solicitud, para un “Evento Especial en MSG”, fue aprobada la noche del miércoles por la oficina de permisos de la ciudad de Nueva York, según un portavoz del alcalde Zohran Mamdani.

Varias personas familiarizadas con los aviones han confirmado a la AP que la solicitud está vinculada a la boda de la superestrella de la música y el jugador.

El permiso indica que 100 invitados comenzaron a llegar al Madison Square Garden ayer para una “celebración previa” a las 18:30 horas, que autoridades describieron como una cena de ensayo íntima.

Luego entrará en vigor durante la noche un cierre total de calles cerca del recinto en Manhattan, mientras los equipos instalan varias carpas de acceso y de paso vehicular, según el permiso.

El documento muestra que el “evento principal” comenzará a las 17:00 horas de hoy y puede continuar hasta las cuatro de la mañana del sábado.

El representante de Taylor Swift no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

Las personas que confirmaron la boda a The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato.