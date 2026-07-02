El actor Frankie Muniz, recordado por su papel en la serie Malcolm el de en medio, sorprendió a sus seguidores al anunciar su divorcio en redes sociales. Sin embargo, minutos después borró la publicación tras recibir una ola de críticas.

Frankie Muniz de Malcolm el de en medio anuncia su divorcio y luego borra la publicación

Frankie Muniz compartió el miércoles un video en el que aparecía bailando junto a su ahora expareja, acompañado del texto: “¿Quién dice que no puedes ser mejor amigo de la madre de tu bebé?”.

Aunque buscaba mostrar una separación amistosa, la publicación fue interpretada por muchos como una celebración de la ruptura familiar. Las críticas no tardaron en llegar y los acusaron de “banalizar” un “momento delicado”.

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Ante la reacción negativa de sus seguidores, el actor de Malcolm el de en medio decidió eliminar el video en cuestión de minutos.

Frankie Muniz deleted this video that he posted of him celebrating breaking up his family by divorcing his wife.pic.twitter.com/99c6PidegV — Ian Miles Cheong (@ianmiles) July 1, 2026

Poco después, Frankie Muniz compartió una nueva publicación anunciando su divorcio. El protagonista de Malcolm el de en medio escribió: “Tras un período de separación que mantuvimos en privado, Paige y yo hemos decidido seguir adelante con la terminación de nuestro matrimonio".

El actor agregó que, tras “10 hermosos años juntos”, él y su esposa Paige Price se dieron cuenta de que su relación “se siente más natural y fuerte como una amistad profunda y como co-padres”. Agregaron que se mantendrán unidos y al pendiente de su hijo y solicitaron s sus seguidores privacidad.

El segundo anuncio de Frankie Muniz sobre su divorcio ı Foto: Captura de pantalla

Paige Price, ahora exesposa de Frankie Muniz, escribió en los comentarios de esta segunda publicación: “Frankie, siento mucho que hayas sentido la necesidad de borrar un viejo y divertido vídeo de nuestra familia porque la gente es tan cruel contigo. Este mundo está tan jodido...“.

La joven agregó que el video que fue compartido y luego borrado no significa que estén contentos con la decisión, como señaló la gente. “El divorcio es malo, claro - no es que estemos emocionados por eso... pero somos dos adultos que sabemos cómo estar en el mismo equipo. No puedo creer que la gente pueda juzgar eso”, expresó.

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