Critican al Escorpión Dorado por incomodar a actores de Malcolm el de en medio | VIDEO

Fans critican que el Escorpión Dorado incomodó a los actores de Malcolm el de en medio

El elenco de Malcolm el de en medio hizo una extensa gira de medios dando entrevistas tanto a medios como a influencers, entre ellos El Escorpión Dorado.

El creador de contenido subió a su carro a Malolm, Resse y Francis, Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson, respectivamente.

Los tres protagonistas de la sitcom estuvieron respondiendo preguntas sobre el estreno de la última temporada, pero a decir de los usuarios los actores se vieron muy incómodos con los cuestionamientos que le hizo el influencer.

Así fue la entrevista del Escorpión Dorado con los actores de Malcolm el de en medio

Uno de los momentos que más destacaron los usuarios fue cuando el Escorpión Dorado les preguntó a los actores el motivo por el que Stevie apareció con un esposo en la temporada si en las primeras temporadas se decía que él sentía atracción por las niñas y no por los niños.

Los chicos se quedaron callados, los fans mencionaron que ahí se notó la incomodidad de los histriones, hasta que Christopher Masterson, quien interpreta a Francis le dio una respuesta que alivió la tensión, pero dejó al youtuber sin argumentos para seguir hablando sobre el tema.

Francis le dijo al Escorpión: “¿Tu no conoces a ningún chico que le le gusten las mujeres, pero también los hombres?”. A lo que el influencer dijo que sí y Francis comenzó a bromear, pero el Escorpión siguió insistieron en el tema de las esposas y esposos de los personajes de la última temporada.

Oigan yo no tengo nada contra el Escorpión dorado, el personaje en si me entretiene, pero esto si siento que Alex no lo manejo muy bien, la pregunta se me hace muy ignorante, si quería hablar del tema esa no era la forma.



Y la manera en la que Christopher (Francis) le responde… pic.twitter.com/yhWkbcl3fj — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) April 16, 2026

Otro momento incómodo fue cuando el youtuber les preguntó que por qué no siguieron la historia que se preveía, por ejemplo, les dijo que según los fans esperaban que Malcolm fuera presidente de Estados Unidos, mientras que Reese tenía que ser chef y que Francis tenía que estar en la cárcel. Este último comentario incomodó a Christopher, pues hizo una expresión en la que indicó que no estaba de acuerdo.

Los fans señalaron que tampoco estaban de acuerdo, porque Francis demostró ser responsable cuando cuidaba su rancho, Otros más señalaron que no les gustó este comentario porque el hermano de Christopher sí está en la cárcel por abuso.

El hermano de Christopher es Danny Masterson, quien participó en la serie That 70’s show y fue declarado culpable de abusar de dos mujeres y cumple una condena de 30 años.

Usuarios critican al Escorpión Dorado

Los cibernautas se enojaron contra el influencer por las preguntas que le hizo a los tres actores. Señalaron que ahora él fue el que incomodó a los famosos en lugar de Venga la Alegría, programa que tras las críticas que recibió por la visita de Katy Perry, ahora fue aplaudido por el profesionalismo con que entrevistaron al elenco de Malcolm el de en medio.

"Escorpión Dorado":

Por comentarios sobre su video con el cast de Malcolm el de en Medio pic.twitter.com/SN673bjWjx — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 16, 2026

Otros más aseguraron que el youtuber no se preparó para la entrevista y otros más indicaron que estuvo fuera de lugar su humor, aunque sea conocido por irreverente, mencionaron que esta vez no les gustó cómo manejó la conversación con las celebridades de Estados Unidos.

"Por qué le dejan entrevistas con actores a este pend..? Simplemente con la máscara se ve bien idiota", “Tan bonitos que fueron estos días, los actores reconociendo y alabando el doblaje y como fue parte importante del éxito en México, y hasta los de Venga La Alegría se comportaron... y luego llega el NyE del escorpión dorado a incomodarlos”, “Si me dio cringe, ademas de su inglés tan culero, preguntaba puras pendejadas y caia en puros lugares comunes. Que asco de video”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.