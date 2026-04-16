La cantante española Aitana regresa a México como parte de su gira internacional Cuarto Azul World Tour, la cual incluye varias ciudades del país azteca y Argentina.

Tras el éxito de sus presentaciones anteriores, la artista vuelve con un espectáculo único que emocionará a sus fans con sus más recientes éxitos y clásicos de su repertorio. El anuncio de esta gira ha generado gran expectativa en redes sociales, donde miles de seguidores ya se preparan para adquirir sus boletos.

Aitana en México: Fechas, ciudades, preventa y venta de boletos

De acuerdo con la promotora OCESA, Aitana ofrecerá cinco conciertos en México a finales de octubre de 2026. La cantante española visitará las ciudades de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro.

Las fechas confirmadas son:

28 de octubre: MONTERREY, Auditorio Banamex

30 de octubre: GUADALAJARA, Auditorio Telmex

31 de octubre: QUERÉTARO, Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez

4 de noviembre: PUEBLA, Auditorio GNP Seguros

6 de noviembre: CIUDAD DE MÉXICO, Auditorio Nacional

La Gran Venta HSBC (preventa) de boletos para ver a Aitana en México se llevará a cabo los días 22 y 23 de abril; habrá opción de pago a 3 y 5 meses sin intereses. La venta general comenzará el 24 de abril a través de Ticketmaster y otros sistemas de boletaje locales, dependiendo de la ciudad.

Los precios de los boletos variarán según el recinto y la zona. Por el momento no se han anunciado los costos, te recomendamos mantenerte al pendiente del sitio web de Ticketmaster, así como de las redes sociales del recinto correspondiente a tu ciudad o estado más cercano.

It’s happening! CUARTO AZUL WORLD TOUR de Aitana llega este 2026 a México💙¿En qué fecha te vemos para cantar, llorar, disfrutar y desahogarnos?✨#GranVentaHSBC: 22 y 23 de Abril

Venta general: A partir del 24 de Abril pic.twitter.com/WCkRYiZms6 — Ocesa Pop (@ocesa_pop) April 16, 2026

Miles de fans de México ya están listos para asegurar su lugar en lo que promete ser uno de los espectáculos más importantes del año de la mano de la cantante española Aitana.

La intérprete se presentará en otras ciudades de España como: