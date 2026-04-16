El cantautor venezolano Ricardo Montaner sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema “Para Que Seas Feliz”. La canción se enfoca en la despedida del ser amado y es muy emotiva, por lo que rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas digitales.

Además, el tema ha despertado curiosidad entre los fans del intérprete, en especial sobre el trasfondo de su letra y a quién está dedicada. Te contamos lo que se sabe.

Ricardo Montaner lanza ‘Para Que Seas Feliz’: ¿A quién va dedicada la letra de su nueva canción?

Ricardo Montaner lanzó el tema “Para Que Seas Feliz” hace unos días. De acuerdo con lo publicado en su canal oficial de YouTube, las cuerdas fueron grabadas por la Orquesta Sinfónica de Budapest y la letra se enfoca en una dolorosa despedida y la aceptación.

“Un hombre comprende con ternura que la mujer que ama ya no siente lo mismo. Desde el cariño, decide hacerse a un lado como un último gesto de amor, dejándola ir para que pueda ser feliz.

“Montaner vuelve con otro tema que se convierte en un clásico al instante. Surgió en una reunión musical entre amigos: Edgar Barrera, Horacio Palencia, Nathan Galante y Montaner", se lee en la descripción del videoclip de “Para Que Seas Feliz”.

Hasta ahora se desconoce si la nueva canción de Ricardo Montaner está dedicada a alguien en especial.

Letra de ‘Para Que Seas Feliz’, canción de Ricardo Montaner

Te siento diferente, más fría que la muerte/Tan cerca y tan lejos, como eneros de diciembre/Parece que alguien va sobrando aquí/No estás a gusto y yo ya lo entendí

Para que seas feliz, mejor me retiro/De una vez este amor lo agarro y lo tiro/¿Qué caso tiene estar peleando siempre por lo mismo?/Y aunque el amor es ciego, ya yo no me veo contigo

Para que seas feliz, ya voy de salida/Me va a doler tu adiós, pero ahí está el tequila/No voy a ser el último, ni tampoco el primero/Que anda de bar en bar tirando todo su dinero

Para que seas feliz, me voy a ir de aquí/Pero conste que te quiero

Ah-ya

Para que seas feliz, mejor me retiro/De una vez este amor lo agarro y lo tiro/¿Qué caso tiene estar peleando siempre por lo mismo?/Y aunque el amor es ciego, ya yo no me veo contigo

Para que seas feliz, ya voy de salida/Me va a doler tu adiós, pero ahí está el tequila/No voy a ser el último, ni tampoco el primero/Que anda de bar en bar tirando todo su dinero

Para que seas feliz, me voy a ir de aquí/Pero conste que te quiero/No voy a ser el último, ni tampoco el primero/Que anda de bar en bar tirando todo su dinero/Para que seas feliz, me voy a ir de aquí/Pero conste que te quiero