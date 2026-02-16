La serie de Disney+ que revive el trágico romance de John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette

Ryan Murphy estrenó su nueva serie, Love Story, justo a tiempo para San Valentín a través de la plataforma de Disney+. El drama explora el romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, quienes fueron una de las parejas más llamativas de los años 90’s.

La sinopsis de la miniserie Love Story relata: “Explora la química innegable, el noviazgo vertiginoso y el matrimonio de alto perfil de una de las parejas más emblemáticas del siglo XX, John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”.

En su momento, la pareja fue considerada no solo como realeza americana, sino también dos íconos de la moda de los años 90’s. Por ello, al revelarse los primeros avances del disco, los fans de la relación arremetieron contra la calidad de las prendas que lucían.

También criticaron que Murphy decidiera tomar la historia de la pareja, pues lo acusaron de querer utilizar la misma para convertir sus momentos más íntimos y escandalosos en un espectáculo para televisión.

¿Cuál es la historia real de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette?

John F. Kennedy Jr. era el hijo único varón de John F. Kennedy y Jackie Kennedy, Él era abogado, publicista y muchos lo consideraron como un ícono cultural al ser parte de una de las familias más poderosas en la política americana.

Por otro lado, Carolyn Bessette era publicista de Calvin Klein, además de modelo y socialité. Aunque en ese momento ella ya era una figura clave en el mundo de la moda, cuando conoció a John, su relación con él fue lo que la convirtió en una princesa americana.

john f. kennedy jr. and carolyn bessette pic.twitter.com/CzxXv0pjxL — ؘ (@scorpiomuse) February 15, 2026

Algunas teorías dicen que la pareja se conoció mientras ambos corrían en Central Park, pero fuentes cercanas a la familia aseguraron que ambos se conocieron tras ser presentados como un amigo en común.

Otra versión asegura que se conocieron en 1992 después de que ella coordinara una sesión de estilo para él y que tras ello, comenzó su relación en 1994 y se comprometieron solo un año después.

Finalmente, se casaron en una ceremonia en Cumberland Island en septiembre de 1996. Lamentablemente, el romance acabó en tragedia cuando sufrieron un accidente de avión cerca de Martha’s Vineyard en 1999.

La miniserie basada en la historia real de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, cuenta con un total de nueve capítulos y busca mostrar a detalle la inmediata, eléctrica e innegable relación de la pareja.