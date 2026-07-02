Violeta Isfel dice que la confunden con Emma Stone y le llueven críticas: ‘Inventada’

La actriz mexicana Violeta Isfel generó, una vez más, polémica en redes sociales al asegurar que con frecuencia la confunden con la estrella de Hollywood Emma Stone. Su comentario rápidamente desató críticas y burlas, con usuarios que la calificaron de “inventada” y cuestionaron la comparación.

Violeta Isfel asegura que la confunden con Emma Stone

Violeta Isfel compartió un video en sus redes sociales en el que documentó parte de su experiencia como invitada al programa de Mara Patricia Catañeda.

Al entrar al estudio de grabación, la conductora parece comentarle que tiene gran parecido con una actriz e Isfel se apresuró a comentar que varias personas le han dicho que se parece a Emma Stone, protagonista de La La Land. “Emma Stone, nos confunden mucho”, dijo la intérprete.

La declaración se viralizó y provocó una ola de reacciones negativas. En plataformas como X y TikTok, usuarios ironizaron sobre el supuesto parecido y la acusaron de exagerar.

@violetaisfel Mara me dijo que me parecía mucho a Emma Stone y llegué a su casa para la entrevista #violetaisfel ♬ sonido original - violetaisfel

Algunos comentarios fueron:

“Esta mujer es súper inventada!”.

“Seguramente a Emma Stone le dicen ‘ay, te pareces mucho a la primerísima actriz violeta Isfel’ jajajaja”.

“Yo creo que Mara se refería a Emma Pulido, no?”.

“Sí, de hecho Emma Stone declaró hace poco que la confunden mucho con Violeta ”.

“ Puedo entender que piense que se parecen , pero decir ‘NOS CONFUNDEN MUCHO’ como si a Emma la paran preguntando si es Violeta”.

“Es una engreída”.

Sin embargo, otros usuarios afirman que Violeta Isfel “sí le da un aire” a Emma Stone.

¿Quién es Emma Stone?

Emma Stone, nació en 1988 en Arizona, Estados Unidos. Es una actriz reconocida internacionalmente. Ha protagonizado películas como Easy A, The Help, Birdman, Pobres Criaturas, Bugonia y La La Land, por la cual ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2017.

Con 37 años, es considerada una de las intérpretes más versátiles de su generación. En total, ha tenido 21 nominaciones al Oscar.

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