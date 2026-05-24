Violeta Isfel reacciona a polémica por el museo de Antonella de Atrévete a Soñar: ‘Me tienen harta’ | VIDEO

Violeta Isfel reaccionó a polémica por el museo de Antonella de Atrévete a Soñar

Violeta Isfel se encuentra en el centro de las críticas después de que en redes sociales se hizo viral un video en el que daba a conocer la idea de que se abriera un museo de Antonella, el personaje que interpretó en la novela Atrévete a Soñar en 2009.

¿Violeta Isfel quiere poner un museo de Atrévete a soñar?

Fue hace varios días que Violeta Isfel compartió que ha guardado varios elementos que pertenecían al personaje y solo le da mantenimiento, pues una persona cercana a ella le ha insistido sobre poner un museo en el futuro.

📍VIOLETA ISFEL QUIERE HACER UN MUSEO de su personaje "Antonella" en la telenovela Atrevete a Soñar, que se estreno hace 17 años. 👁️👄👁️



La Ciudad de México alberga 194 museos registrados oficialmente por la Secretaría de Cultura. Esto la convierte en la segunda ciudad con más… pic.twitter.com/A6398NigTG — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 17, 2026

“Estaría padre dejar algo que el público recuerde con cariño”, admitió ella al comentar que le gustaría que el personaje trascendiera más allá de su estancia en este mundo.

Violeta Isfel aclara qué pasó con el museo

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la actriz apareció visiblemente cansada de las especulaciones que surgieron. “Me tienen harta”, declaró tajante.

La interprete explicó que la idea no nació de ella, sino de su productor digital que le sugirió no desechar todo el material de su personaje en la telenovela juvenil.

En ese sentido, aclaró que su intención jamás ha sido lucrar con el personaje. “Yo jamás, jamás he dicho eso”, aseguró al insistir que las declaraciones habrían sido tergiversadas para generar polémica en redes sociales.

“Los invito a que no tergiversen información”, expresó y subrayó que sabe perfectamente que los derechos del personaje no le pertenecen exclusivamente a ella y que existen acuerdos relacionados con las empresas vinculadas a la historia original.

¿Por qué no puede haber un museo de Atrévete a Soñar de Violeta Isfel?

Después de las polémicas declaraciones sobre la idea de un museo de Antonella y que el tema se hiciera viral en redes sociales, la información llegó a la escritora argentina Marcela Citterio, creadora original de la historia de ‘Patito Feo’.

La mujer mencionó que ningún actor tiene permiso de ganar dinero o lucrar con los personajes de manera independiente. Citterio recordó que la propiedad intelectual pertenece exclusivamente a los creadores y a las productoras asociadas, como Televisa. Por este motivo, un museo del personaje no podría ver la luz.

Violeta Isfel ha utilizado en contadas ocasiones al personaje de Antonella de Atrévete a soñar, como cuando formó parte de la gira 2000’s Pop Tour o la venta de plumas que realiza, inspiradas en las que usaba en la novela.