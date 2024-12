Violeta Isfel dice que si sus padres van a la cárcel ahí los va a dejar ‘No estoy interesada’ | VIDEO

Violeta Isfel es conocida porque tiene una pésima relación con sus padres y ahora la actriz de “Atrévete a soñar” afirmó que, si sus progenitores llegan a ser encarcelados por sus turbias actividades, ellas los va a dejar tras las rejas para pudrirse y pagar por sus crímenes.

Cabe recordar que hace unos meses, Violeta Isfel condesó que sus padres la maltrataban tan brutalmente que considera que deberían estar encarcelados por las atrocidades que le hacían.

“Esto es algo que no le he dicho a nadie, pero creo que es momento de contarlo. La situación delicada por la cual tuve que soltar a mi familia biológica... ambos deberían estar presos, los dos… Sólo te puedo decir que las circunstancias fueron tan graves que deberían estar en la cárcel”, señaló Violeta Isfel.

Ahora, la actriz reveló que sus padres podrían ir a la cárcel por sus turbias acciones, ante lo cual Violeta afirmó que, si llegan a ser encarcelados, va a dejar que cumplan la condena que se les imponga.

“Ellos están viviendo situaciones que, si continúan, es un delito. Podrían meterlos a la cárcel por sus propias decisiones, más no tengo nada que ver en absoluto con todo eso, por eso tomé distancia”, toda enojada.

“Ya no tengo idea de cómo estén viviendo sus vidas, sólo sé que existen y que espero que todo lo que estén viviendo les esté dando las lecciones necesarias para que puedan aperturar su mente y a lo mejor en algún momento cambien de opinión, pero llevan muchos años así, viviendo esta situación, no tengo la más remota idea y honestamente no estoy interesada”, remarcó.

Violeta Isfel dijo que no tiene rencor hacia ellos, pero remarcó que no tiene interés de volver a relacionarse con ellos.

Los fans sacaron su lado moralino y se vivieron: algunos dijeron estar de acuerdo con ella, pero otros, con una educación católica sumisa, dijeron que a los padres siempre se les quiere, aunque hagan de su vida un infierno.

“No por ser padres son buenas personas. Hizo bien en alejarse si le hacían daño” y “Sean como sean, son tus padres. Siempre hay que honrarlos y respetarlos”, dijeron.