¿Por qué Emma Stone aparece rapada en Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos?

Emma Stone y Yorgos Lanthimos se han convertido en una de las principales mancuernas en el mundo del entretenimiento. Desde La Favorita, hasta Pobres Criaturas, sus cintas en conjunto han sido todo un éxito entre el público y la crítica.

Ahora, el cineasta y la actriz prometen volver a generar revuelo con Begonia, la nueva película protagonizada por Emma Stone y Yorgos Lanthimos que este jueves reveló su primer avance y causó revuelo por todo lo que adelanta la producción que se ha convertido en una de las cintas más esperadas del año.

New poster for Yorgos Lanthimos’ ‘BUGONIA’, starring Emma Stone and Jesse Plemons



The film follows 2 conspiracy-obsessed men who kidnap a major CEO, convinced that she is an alien intent on destroying Earth. pic.twitter.com/X6U24ut9uT — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 27, 2025

¿De qué trata Begonia?

La película que llegará a cines el próximo 7 den noviembre del 2025 sigue a Michelle (Stone), una CEO de una corporación internacional que es ampliamente conocida. Tiene una vida de lujo, el respeto de sus compañeros y mucho poder al ser una de las personas más importantes del país.

Sin embargo, todo cambia cuando es raptada por dos obsesionados por la ciencia, quienes creen que la mujer es una alienígena con el plan de destruir la tierra desde el interior. De este modo, la mantienen cautiva en un sótano, mientras que el espectador se cuestiona cuál es la verdad detrás de la historia, ¿Michelle es un alíen o ellos están locos?

La historia se trata de una nueva versión de la comedia surcoreana llamada Salvar el planeta Tierra del año 2003, del director Jang Joon-hwan. En la película, raptan a líderes coreanos que piensan que son reptilianos con la intención de destruir al mundo.

Emma Stone in Bugonia (2025) dir. Yorgos Lanthimos pic.twitter.com/rWyCzyTLKp — best of emma stone (@badpostestone) August 28, 2025

¿Por qué Emma Stone aparece rapada en Begonia?

En el avance, vemos al personaje de la actriz transformada de una mujer exitosa a una cautiva que la rapa y le pone una especie de maquillaje blanco en la piel. En el tráiler, ella misma es quien pregunta qué sucedió con su cabello, al darse cuenta de que está rapada.

“Tu cabello ha sido destruido para prevenir que contactes a tu nave, tu nave nodriza”, explica uno de sus secuestradores con normalidad, ante la sorpresa de ella, que decide dejar pasar lo que acaba de escuchar.

De este modo, sabemos que el motivo por el que el personaje de Emma Stone no tiene pelo es porque los entusiastas de la ciencia ficción pensaban que su cabello le permite comunicación con los alienígenas. Debe haber un motivo similar en la pintura que lleva en el cuerpo, que la hace lucir bastante extraña.

Tráiler de ‘Begonia’