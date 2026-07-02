El concierto de The Warning en Alemania se volvió viral en redes sociales, pues la banda originaria de Monterrey vivió un momento inesperado cuando su baterista, Paulina Villarreal, se desmayó en pleno escenario.

El incidente sorprendió a los asistentes y generó preocupación inmediata entre sus fanáticos, quienes presenciaron cómo la agrupación tuvo que detener su presentación. A unas horas del incidente, te contamos cuál es el estado de salud de la artista y qué le pasó.

Baterista de The Warning se desmaya en pleno show; conoce el estado de salud de Paulina Villarreal

Durante el espectáculo en Münster, Alemania, Paulina Villarreal de The Warning perdió el equilibrio y cayó frente a la batería, lo que provocó que sus compañeras interrumpieran la música para auxiliarla.

El público reaccionó con asombro y silencio, mientras el equipo técnico acudía rápidamente al escenario. El episodio quedó registrado en videos compartidos en redes sociales que se volvieron virales.

¿Cómo se encuentra actualmente Paulina Villarreal de The Warning?

Ya medio recuperada del desmayo, Paulina Villarreal envió un mensaje a sus seguidores a través de su historia de Instagram.

La baterista de The Warning explicó que tiene gripe, por lo que el desmayo fue producto de su cansancio por el resfrío junto a los 40 °C que hacían en Alemania durante el concierto. Pau escribió: “Traigo una gripita y entre el cansancio de estar enferma y el calorón que hacía en el show me desmaye un chirris -pero ya estoy mejor todo bien- na’mas a descansar tantito. Pásenme el video lol”.

Pau via Instagram stories pic.twitter.com/fxIVPRAIck — The Warning Daily (@TheWarningDaily) July 1, 2026

Además, hace unas horas la banda publicó en sus redes sociales una serie de fotografías del concierto en Münster, Alemania, donde ocurrió el percance. “Estamos muy agradecidos por tu comprensión, aunque el espectáculo no terminó como lo planeamos”, expresó The Warning.

Del mismo modo, aclararon que Paulina Villarreal se encuentra en buen estado tras su desmayo, y necesita descanso: “Gracias a todos los que se preocuparon por Pau, ahora se siente mucho mejor y está descansando un poco!”.

Pese al susto, la baterista de The Warning se encuentra en buen estado de salud y la banda continuará su gira el 6 de julio en Toulouse, Francia.

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