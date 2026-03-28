Enjambre durante su show en el Tecate Pal Norte, este sábado

El segundo día del Tecate Pal Norte 2026 en Monterrey se vivió con una energía vibrante y una atmósfera festiva que reunió a miles de asistentes en el Parque Fundidora.

Pese al calor de la Sultana del Norte, la nostalgia, la fuerza femenina y el rock alternativo hicieron que el público disfrutara cada melodía. Así se vivió esta jornada de sábado.

Así se vivió el segundo día del Tecate Pal Norte 2026: Enjambre, Paty Cantú, The Warning...

El arranque de las presentaciones en el Tecate Pal Norte 2026 estuvo a cargo de la cantante Paty Cantú, quien hizo vibrar a los asistentes con temas como “Suerte”. A pesar de lo temprano del show, el escenario principal lució una gran convocatoria del público.

▶ #Video | “Suerte” de Paty Cantú (@PatyCantu) sonó con fuerza en el inicio de las presentaciones del #TecatePalNorte 2026. A pesar de lo temprano del show, el escenario principal lució una gran convocatoria del público.#TecatePalNorte #PalNorte2026 (@TecatePalNorte)



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Previo a su presentación en el Parque Fundidora de este sábado, los integrantes del grupo francocanadiense Simple Plan dijeron sentirse emocionados y felices de volver a Monterrey, pues “siempre hay una buena excusa para volver a México”.

▶ #Video | Previo a su presentación en el Pal Norte 2026, los integrantes de Simple Plan dijeron sentirse emocionados y felices de volver a Monterrey, pues “siempre hay una buena excusa para volver a México”. #TecatePalNorte #PalNorte2026 (@TecatePalNorte)



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Las hermanas Villarreal, de The Warning, no podían faltar para poner en alto el poder femenino. Con “Qué más quieres” encendieron el escenario Tecate Light del Tecate Pal Norte 2026, donde rockearon con la energía que las caracteriza.

▶ #Video | The Warning y su tema “Qué más quieres” encendieron el escenario Tecate Light del Tecate Pal Norte, en una tarde donde el calor dio tregua en el Parque Fundidora de Monterrey. #TecatePalNorte #PalNorte2026 (@TecatePalNorte)



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Luis Humberto Navejas, vocalista de Enjambre, contó en un encuentro con los medios de comunicaciónsus expectativas del show que tienen programado para este segundo día del Tecate Pal Norte 2026.

“Hemos estado preparando este repertorio con canciones nuevas, del nuevo álbum”, dijo el cantante.

▶ #Video | Luis Humberto Navejas, vocalista de Enjambre (@enjambremx), contó qué espera en su show esta tarde en la segunda jornada del Pal Norte 2026.#TecatePalNorte #PalNorte2026 (@TecatePalNorte)



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Finalmente, por la tarde, cuando llegó el momento de ver a Enjambre en el escenario, la banda mexicana deleitó a los asistentes del Parque Fundidora de Monterrey con la infalible “Dulce Soledad”, que fue coreada por un público que disfrutaba una tarde fresca en la capital regia.

▶ #Video | Una de las bandas más esperadas del segundo día del Tecate Pal Norte, Enjambre, deleitó a los asistentes con la infalible “Dulce Soledad”, que fue coreada por un público que disfrutaba una tarde fresca en la capital regia...#TecatePalNorte #PalNorte2026… pic.twitter.com/DMiGCgTJmM — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 29, 2026

Este segundo día del Tecate Pal Norte 2026 también se presentarán Kygo, a las 21:25 horas; Guns N’ Roses a las 23:25; El Bogueto, a las 23:30; Lasso, a las 21:15; y Camilo Séptimo, a las 22:30, entre otros artistas.

Mientras que el último día del festival, el domingo 29 de marzo, el público podrá disfrutar de Molotov, Zoé, The Killers, Panteón Rococó, Halsey, Yami Safdie, entre otros.