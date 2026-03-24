Pa’l Norte 2026: Horarios por día, artistas y escenarios

El 27, 28 y 29 de marzo el Parque Fundidora de Monterrey será testigo de una edición más del festival; algunos shows contarán con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana

Pa’l Norte 2026
Martha Díaz

El festival Tecate Pa’l Norte 2026, uno de los más importantes de México y Latinoamérica, ya reveló los horarios oficiales por día y escenario. La cita será en el Parque Fundidora de Monterrey los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026.

Esta edición el cartel que mezcla talento internacional y nacional, destacando Guns N’ Roses, The Killers, Interpol, Halsey, Tyler The Creator, The Warning, Los Fabulosos Cadillacs, Los Cardenales de Nuevo León y Panteón Rococó. Algunos shows contarán con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

Miles de asistentes se preparan para vivir tres jornadas intensas de música, fiesta y diversidad sonora. Conoce TODOS los horarios por día, artistas y escenarios que habrá.

Pa’l Norte 2026: Horarios por día, artistas y escenarios

El festival Tecate Pa’l Norte abrirá sus puertas a las 14:00 horas cada jornada. Habrá presentaciones distribuidas en distintos escenarios para que los asistentes puedan elegir entre las múltiples propuestas del cartel.

Viernes 27 de marzo

Tecate Light

  • TYLER, THE CREATOR 00:00
  • INTERPOL 22:00 - 23:05
  • MORAT 20:05 - 21:15
  • SIDDHARTHA 18:25 - 19:25
  • DLD 16:55 - 17:45
  • MAU Y RICKY 15:45 - 16:25
  • PACIFICA 14:35 - 15:15

Tecate Original

  • DEFTONES 22:50
  • MYKE TOWERS 21:00 - 22:00
  • JACKSON WANG 19:15- 20:15
  • CAMILO SEPTIMO 17:35-18:30
  • GUITARRICADELAFUENTE 16:10 - 16:55
  • RUBIO 14:55 - 15:35

Fusión Telcel

  • DUNCAN DHU 00:10
  • MALDITA VECINDAD 22:20- 23:30
  • ROYEL OTIS 20:20 - 21:20
  • 31 MINUTOS 18:40 - 19:40
  • BALU BRIGADA 17:05- 17:55
  • LA MOSCA 15:50 - 16:30
  • GRAN SUR 14:40 - 15:20

Sorpresa Viva

  • 21:15-21:30
  • 19:25-19:40

Oasis

  • YSY A 23:30
  • CHARLES ANS 21:15 - 22:30
  • SIMPSON AHUEVO 19:15 - 20:25
  • LIA KALI 17:30 -18:30
  • LOUTA 16:05 - 16:55
  • MEDINNA 15:00 - 15:30

Club Social

  • THE BLAZE DJ SET 00:15
  • CHANNEL TRES DJ SET 23:00 - 00:15
  • NEIL FRANCES DJ SET 21:30- 23:00
  • CHARLY JORDAN 20:15 - 21:30
  • COCO & BREEZ 19:10- 20:15
  • RBZ 18:00 - 19:10
  • JORDY MEDINA 17:00 - 18:00

Acústico

  • MOLOTOV 22:30
  • LA SANTA CECILIA 21:00 - 21:50
  • CUCO 19:30- 20:20
  • ANDRÉS OBREGÓN 18:00-18:50
  • PALOMA MORPHY 16:40-17:20
  • NIÑO VIEJO 15:30-16:00

Pilo’s

  • LOS TRAILEROS DEL NORTE 00:30
  • SÓLIDO 23:10-00:10
  • PAYASONICOS 21:40 - 22:40
  • SONIDO MAZTER 19:35 - 21:05
  • FARA FARA 18:00 - 19:00
  • FARA FARA 15:55 - 17:25

Sábado 28 de marzo

Tecate Light

  • GUNS N’ ROSES 23:25
  • KYGO 21:25 - 22:35
  • LOS FABULOSOS CADILLACS 19:35- 20:45
  • ENJAMBRE 18:00 - 18:50
  • THE WARNING 16:40 - 17:30
  • PATY CANTU 15:20 - 16:00
  • LA PEGATINA 14:20 - 14:50

Tecate Original

  • GRUPO FRONTERA 22:25
  • TURNSTILE 20:40 - 21:45
  • SIMPLE PLAN 18:55- 20:00
  • NOTHING BUT THIEVES 17:20 - 18:15
  • JUDELINE 16:00 - 16:45
  • KAPANGA 14:50- 15:30

Fusión Telcel

  • ALLISON 23:30
  • CYPRESS HILL 22:00- 23:00
  • CUCO 20:00 - 21:00
  • ESTEMAN & DANIELA SPALLA 18:20 - 19:20
  • PECES RAROS 17:00 - 17:40
  • MIKY HUIDOBRO 15:35-16:20
  • MONTE CASINO 14:30 - 15:05

Sorpresa Viva

  • 20:45- 21:00
  • 18:50- 19:05

Oasis

  • EL BOGUETO 23:30
  • LASSO 21:15 - 22:30
  • OVY ON THE DRUMS 19:15 - 20:25
  • ELENA ROSE 17:45 - 18:45
  • LUCK RA 16:05- 16:55
  • BIG SEMPA 15:00 - 15:30

Club Social

  • THE MARTINEZ BROTHERS 00:15
  • AHMED SPINS 22:45-00:15
  • MARIANA BO 21:30 - 22:45
  • PARISI 20:15 - 21:30
  • BAG RAIDERS 19:00 - 20:15
  • SICKICK 18:00 - 19:00
  • KEVIS & MAYKYY 17:00 - 18:00

Acústico

  • CAMILO SÉPTIMO 22:30
  • VOLOVÁN 21:00 - 21:50
  • LOVE OF LESBIAN 19:40 - 20:20
  • THE WHITEST BOY ALIVE 18:00- 18:50
  • NASA HISTOIRES 16:40-17:20
  • ANDREA BEJAR 15:30 - 16:10

Pilo’s

  • SALOMÓN ROBLES 01:00
  • KDT’S DE LINARES 23:40- 00:40
  • LA MOLE Y SUS AMIGOS 21:30- 23:00
  • TOPPAZ 19:35 - 21:05
  • DOBLE FILO 18:00- 19:00
  • GOOD OLE BOYS 15:55- 17:25

Domingo 29 de marzo

Tecate Light

  • THE KILLERS 23:00
  • ZOÉ 20:55 - 22:05
  • HALSEY 19:00 - 20:00
  • MOLOTOV 17:15 - 18:10
  • LOS CLAXONS 15:40- 16:30
  • SILVESTRE Y LA NARANJA 14:20- 15:00

Tecate Original

  • PANTEÓN ROCOCO 23:20
  • THE LUMINEERS 21:35- 22:40
  • DJO 19:45 - 20:45
  • MŒNIA 18:05 -19:00
  • MIDNIGHT GENERATION 16:40- 17:30
  • KCHIPORROS 15:00 - 15:50

Fusión Telcel

  • REYNO 22:05
  • LOVE OF LESBIAN 20:25 - 21:25
  • LA GUSANA CIEGA 18:45 - 19:45
  • EL HARAGAN Y COMPAÑIA 17:30 -18:10
  • MARKY RAMONE 16:20 - 17:00
  • LOS BLENDERS 15:15 - 15:50

Sorpresa Viva

  • 22:05 - 22:21
  • 20:00 - 20:12

Oasis

  • C-KAN 23:20
  • OMAR COURTZ 21:50- 22:50
  • RUSOWSKY 20:10 - 21:10
  • YAMI SAFDIE 18:30 - 19:20
  • SANTOS BRAVOS 17:20 - 17:50
  • NASH 16:10 - 16:50
  • LUISA ALMAGUER 15:10 - 15:40
  • GALLO ARMADO14:20- 14:45

Club Social

  • PURPLE DISCO MACHINE 22:30
  • GRYFFIN 21:30- 22:30
  • LILLY PALMER 20:30 - 21:30
  • AUSTIN MILLZ 19:30 - 20:30
  • 3BALLMTY 18:30- 19:30
  • KARLO 17:30 - 18:30
  • MARIO SANTANDER 16:30 - 17:30

Acústico

  • ELEFANTE 20:55
  • SIDDHARTHA 19:15- 20:15
  • DANIELA SPALLA 17:35 - 18:35
  • JAZE 16:25 - 17:05
  • EL RIQUÉ 15:15 - 15:55

Pilo’s

  • CARDENALES DE NUEVO LEÓN 23:00
  • DE PARRANDA 21:25 - 22:25
  • CARĻOS Y JOSÉ JR. 19:20- 20:50
  • TROPICAL PANAMA 17:45 - 18:45
  • FARA FARA 15:40 - 17:10
