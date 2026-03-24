El festival Tecate Pa’l Norte 2026, uno de los más importantes de México y Latinoamérica, ya reveló los horarios oficiales por día y escenario. La cita será en el Parque Fundidora de Monterrey los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026.
Esta edición el cartel que mezcla talento internacional y nacional, destacando Guns N’ Roses, The Killers, Interpol, Halsey, Tyler The Creator, The Warning, Los Fabulosos Cadillacs, Los Cardenales de Nuevo León y Panteón Rococó. Algunos shows contarán con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.
Miles de asistentes se preparan para vivir tres jornadas intensas de música, fiesta y diversidad sonora. Conoce TODOS los horarios por día, artistas y escenarios que habrá.
Pa’l Norte 2026: Horarios por día, artistas y escenarios
El festival Tecate Pa’l Norte abrirá sus puertas a las 14:00 horas cada jornada. Habrá presentaciones distribuidas en distintos escenarios para que los asistentes puedan elegir entre las múltiples propuestas del cartel.
Viernes 27 de marzo
Tecate Light
- TYLER, THE CREATOR 00:00
- INTERPOL 22:00 - 23:05
- MORAT 20:05 - 21:15
- SIDDHARTHA 18:25 - 19:25
- DLD 16:55 - 17:45
- MAU Y RICKY 15:45 - 16:25
- PACIFICA 14:35 - 15:15
Tecate Original
- DEFTONES 22:50
- MYKE TOWERS 21:00 - 22:00
- JACKSON WANG 19:15- 20:15
- CAMILO SEPTIMO 17:35-18:30
- GUITARRICADELAFUENTE 16:10 - 16:55
- RUBIO 14:55 - 15:35
Fusión Telcel
- DUNCAN DHU 00:10
- MALDITA VECINDAD 22:20- 23:30
- ROYEL OTIS 20:20 - 21:20
- 31 MINUTOS 18:40 - 19:40
- BALU BRIGADA 17:05- 17:55
- LA MOSCA 15:50 - 16:30
- GRAN SUR 14:40 - 15:20
Sorpresa Viva
- 21:15-21:30
- 19:25-19:40
Oasis
- YSY A 23:30
- CHARLES ANS 21:15 - 22:30
- SIMPSON AHUEVO 19:15 - 20:25
- LIA KALI 17:30 -18:30
- LOUTA 16:05 - 16:55
- MEDINNA 15:00 - 15:30
Club Social
- THE BLAZE DJ SET 00:15
- CHANNEL TRES DJ SET 23:00 - 00:15
- NEIL FRANCES DJ SET 21:30- 23:00
- CHARLY JORDAN 20:15 - 21:30
- COCO & BREEZ 19:10- 20:15
- RBZ 18:00 - 19:10
- JORDY MEDINA 17:00 - 18:00
Acústico
- MOLOTOV 22:30
- LA SANTA CECILIA 21:00 - 21:50
- CUCO 19:30- 20:20
- ANDRÉS OBREGÓN 18:00-18:50
- PALOMA MORPHY 16:40-17:20
- NIÑO VIEJO 15:30-16:00
Pilo’s
- LOS TRAILEROS DEL NORTE 00:30
- SÓLIDO 23:10-00:10
- PAYASONICOS 21:40 - 22:40
- SONIDO MAZTER 19:35 - 21:05
- FARA FARA 18:00 - 19:00
- FARA FARA 15:55 - 17:25
Sábado 28 de marzo
Tecate Light
- GUNS N’ ROSES 23:25
- KYGO 21:25 - 22:35
- LOS FABULOSOS CADILLACS 19:35- 20:45
- ENJAMBRE 18:00 - 18:50
- THE WARNING 16:40 - 17:30
- PATY CANTU 15:20 - 16:00
- LA PEGATINA 14:20 - 14:50
Tecate Original
- GRUPO FRONTERA 22:25
- TURNSTILE 20:40 - 21:45
- SIMPLE PLAN 18:55- 20:00
- NOTHING BUT THIEVES 17:20 - 18:15
- JUDELINE 16:00 - 16:45
- KAPANGA 14:50- 15:30
Fusión Telcel
- ALLISON 23:30
- CYPRESS HILL 22:00- 23:00
- CUCO 20:00 - 21:00
- ESTEMAN & DANIELA SPALLA 18:20 - 19:20
- PECES RAROS 17:00 - 17:40
- MIKY HUIDOBRO 15:35-16:20
- MONTE CASINO 14:30 - 15:05
Sorpresa Viva
- 20:45- 21:00
- 18:50- 19:05
Oasis
- EL BOGUETO 23:30
- LASSO 21:15 - 22:30
- OVY ON THE DRUMS 19:15 - 20:25
- ELENA ROSE 17:45 - 18:45
- LUCK RA 16:05- 16:55
- BIG SEMPA 15:00 - 15:30
Club Social
- THE MARTINEZ BROTHERS 00:15
- AHMED SPINS 22:45-00:15
- MARIANA BO 21:30 - 22:45
- PARISI 20:15 - 21:30
- BAG RAIDERS 19:00 - 20:15
- SICKICK 18:00 - 19:00
- KEVIS & MAYKYY 17:00 - 18:00
Acústico
- CAMILO SÉPTIMO 22:30
- VOLOVÁN 21:00 - 21:50
- LOVE OF LESBIAN 19:40 - 20:20
- THE WHITEST BOY ALIVE 18:00- 18:50
- NASA HISTOIRES 16:40-17:20
- ANDREA BEJAR 15:30 - 16:10
Pilo’s
- SALOMÓN ROBLES 01:00
- KDT’S DE LINARES 23:40- 00:40
- LA MOLE Y SUS AMIGOS 21:30- 23:00
- TOPPAZ 19:35 - 21:05
- DOBLE FILO 18:00- 19:00
- GOOD OLE BOYS 15:55- 17:25
Domingo 29 de marzo
Tecate Light
- THE KILLERS 23:00
- ZOÉ 20:55 - 22:05
- HALSEY 19:00 - 20:00
- MOLOTOV 17:15 - 18:10
- LOS CLAXONS 15:40- 16:30
- SILVESTRE Y LA NARANJA 14:20- 15:00
Tecate Original
- PANTEÓN ROCOCO 23:20
- THE LUMINEERS 21:35- 22:40
- DJO 19:45 - 20:45
- MŒNIA 18:05 -19:00
- MIDNIGHT GENERATION 16:40- 17:30
- KCHIPORROS 15:00 - 15:50
Fusión Telcel
- REYNO 22:05
- LOVE OF LESBIAN 20:25 - 21:25
- LA GUSANA CIEGA 18:45 - 19:45
- EL HARAGAN Y COMPAÑIA 17:30 -18:10
- MARKY RAMONE 16:20 - 17:00
- LOS BLENDERS 15:15 - 15:50
Sorpresa Viva
- 22:05 - 22:21
- 20:00 - 20:12
Oasis
- C-KAN 23:20
- OMAR COURTZ 21:50- 22:50
- RUSOWSKY 20:10 - 21:10
- YAMI SAFDIE 18:30 - 19:20
- SANTOS BRAVOS 17:20 - 17:50
- NASH 16:10 - 16:50
- LUISA ALMAGUER 15:10 - 15:40
- GALLO ARMADO14:20- 14:45
Club Social
- PURPLE DISCO MACHINE 22:30
- GRYFFIN 21:30- 22:30
- LILLY PALMER 20:30 - 21:30
- AUSTIN MILLZ 19:30 - 20:30
- 3BALLMTY 18:30- 19:30
- KARLO 17:30 - 18:30
- MARIO SANTANDER 16:30 - 17:30
Acústico
- ELEFANTE 20:55
- SIDDHARTHA 19:15- 20:15
- DANIELA SPALLA 17:35 - 18:35
- JAZE 16:25 - 17:05
- EL RIQUÉ 15:15 - 15:55
Pilo’s
- CARDENALES DE NUEVO LEÓN 23:00
- DE PARRANDA 21:25 - 22:25
- CARĻOS Y JOSÉ JR. 19:20- 20:50
- TROPICAL PANAMA 17:45 - 18:45
- FARA FARA 15:40 - 17:10