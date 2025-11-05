Tecate Pal Norte 2026: Cartel, boletos y fechas del festival con Guns N’ Roses y The Killers

El Tecate Pal Norte reveló su cartel oficial para el 2026 y mostró la gran diversidad y fuerza que podremos disfrutar en el Parque Fundidora los días 27, 28 y 29 de marzo en Monterrey.

Cartel del Tecate Pal Norte

De este modo, se reveló que el lineup para el Tecate Pal Norte 2026 reunirá a artistas destacados por su trayectoria y relevancia en la industria musical a nivel internacional, incluyendo a leyendas del rock, vanguardistas del hip hop y también poder electrónico.

Y es que se ha considerado a bandas como Interpol, Guns N’ Roses y The Killers, artistas como Tyler, The Creator o Kygo y muchas bandas más, incluyendo talento latinoamericano como Fabulosos Cadillacs, Morat y Zoé.

Esta es la lista de artistas que se presentarán en el festival musical regiomontano:

Marzo 27

Tyler, The Creator

Interpol

Deftones

Morat

Jackson Wang

Myke Towers

The Blaze

Royel Otis

Molotov

Siddhartha

Maldita Vecindad

31 Minutos

Channel Tres

DLD

Cuco

Mau & Ricky

Camilo Séptimo

Neil Frances

Charles Ans

Balu Brigada

YSY A

Duncan Dhu

Lia Kali

Guitarricadelafuente

Louta

Simpson Ahuevo

Charly Jordan

Pacífica

Roz

La Santa Cecilia

Andrés Obregón

La Mosca

Coco & Breezy

Paloma Morphy

Gran Sur

Jordy Medina

Rubio

Niño Viejo

Medinna

Marzo 28

Guns N’ Roses

Los Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Turnstile

Simple Plan

Cypress Hill

Enjambre

The Warning

The Martinez Brothers

Nothing But Thieves

The Whitest Boy Alive

Cuco

Esteman & Daniela Spalla

Lasso

Ovy on the Drums

El Bogueto

Love of Lesbian

Paty Cantú

Elena Rose

Judeline

Ahmed Spins

Parisi

Camilo Séptimo

Allison

Mariana Bo

Luck Ra

Sickick

Peces Raros

Bag Raiders

Kevis & Maykyy

Nasa Histoíres

Miky Huidobró

Volován

La Pegatina

Big Sempa

Andrea Bejar

Kapanga

Monte Casino

Marzo 29

The Killers

Zoé

The Lumineers

Halsey

Djo

Omar Courtz

Purple Disco Machine

Panteón Rococó

Molotov

Siddhartha

Aitana

Moenia

Gryffin

Rusowsky

Los Claxons

Love of Lesbian

C-Kan

Kikuo

Daniela Spalla

La Gusana Ciega

Midnight Generation

Elefante

Lilly Palmer

Yami Safdie

El Haragán y Cía

Marky Ramone

Reyno

3BallMTY

Austin Millz

Silvestre y La Naranja

Karlo

Kchiporros

Mario Santander

Nash

Los Blenders

Luisa Almaguer

Jaze

El Rique

Boletos para el Tecate Pal Norte 2026

Los boletos para asistir al Tecate Pal Norte 2026 estarán disponibles en la plataforma de Ticketmaster a partir del 11 de noviembre a las 14:00 horas.

El costo de los accesos al evento varía, pero se sabe que oscilan entre los 4 mil 590 en zonas generales y los 9 mil 620 pesos para la experiencia VIP. Cabe recordar que esto cambia según la fase vigente en la que se encuentra el boletaje.