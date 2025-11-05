No lo dejes pasar

Tecate Pal Norte 2026: Cartel, boletos y fechas del festival con Guns N’ Roses y The Killers

Todo lo que debes saber sobre el festival de música regiomontano que se llevará a cabo el marzo del 2026

Tecate Pa’l Norte 2026
Tecate Pa’l Norte 2026 Foto: IG: @tecatepalnorte
Por:
Mariana Garibay

El Tecate Pal Norte reveló su cartel oficial para el 2026 y mostró la gran diversidad y fuerza que podremos disfrutar en el Parque Fundidora los días 27, 28 y 29 de marzo en Monterrey.

Cartel del Tecate Pal Norte

De este modo, se reveló que el lineup para el Tecate Pal Norte 2026 reunirá a artistas destacados por su trayectoria y relevancia en la industria musical a nivel internacional, incluyendo a leyendas del rock, vanguardistas del hip hop y también poder electrónico.

Y es que se ha considerado a bandas como Interpol, Guns N’ Roses y The Killers, artistas como Tyler, The Creator o Kygo y muchas bandas más, incluyendo talento latinoamericano como Fabulosos Cadillacs, Morat y Zoé.

TE RECOMENDAMOS:
Tecate Pal’ Norte 2026
Toma nota

Estas son las FECHAS del Tecate Pal’ Norte 2026

Esta es la lista de artistas que se presentarán en el festival musical regiomontano:

Marzo 27

  • Tyler, The Creator
  • Interpol
  • Deftones
  • Morat
  • Jackson Wang
  • Myke Towers
  • The Blaze 
  • Royel Otis
  • Molotov 
  • Siddhartha
  • Maldita Vecindad
  • 31 Minutos
  • Channel Tres 
  • DLD
  • Cuco 
  • Mau & Ricky
  • Camilo Séptimo
  • Neil Frances 
  • Charles Ans
  • Balu Brigada
  • YSY A
  • Duncan Dhu
  • Lia Kali
  • Guitarricadelafuente
  • Louta
  • Simpson Ahuevo
  • Charly Jordan
  • Pacífica
  • Roz
  • La Santa Cecilia
  • Andrés Obregón
  • La Mosca
  • Coco & Breezy
  • Paloma Morphy
  • Gran Sur
  • Jordy Medina
  • Rubio
  • Niño Viejo
  • Medinna

Marzo 28

  • Guns N’ Roses
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Kygo
  • Grupo Frontera
  • Turnstile
  • Simple Plan
  • Cypress Hill
  • Enjambre
  • The Warning
  • The Martinez Brothers
  • Nothing But Thieves
  • The Whitest Boy Alive
  • Cuco
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Lasso
  • Ovy on the Drums
  • El Bogueto
  • Love of Lesbian 
  • Paty Cantú
  • Elena Rose
  • Judeline
  • Ahmed Spins
  • Parisi
  • Camilo Séptimo 
  • Allison
  • Mariana Bo
  • Luck Ra
  • Sickick
  • Peces Raros
  • Bag Raiders
  • Kevis & Maykyy
  • Nasa Histoíres
  • Miky Huidobró
  • Volován
  • La Pegatina
  • Big Sempa
  • Andrea Bejar
  • Kapanga
  • Monte Casino

Marzo 29

  • The Killers
  • Zoé
  • The Lumineers
  • Halsey
  • Djo
  • Omar Courtz
  • Purple Disco Machine
  • Panteón Rococó
  • Molotov
  • Siddhartha 
  • Aitana
  • Moenia
  • Gryffin
  • Rusowsky
  • Los Claxons
  • Love of Lesbian
  • C-Kan
  • Kikuo
  • Daniela Spalla
  • La Gusana Ciega
  • Midnight Generation
  • Elefante
  • Lilly Palmer
  • Yami Safdie
  • El Haragán y Cía
  • Marky Ramone
  • Reyno
  • 3BallMTY
  • Austin Millz
  • Silvestre y La Naranja
  • Karlo
  • Kchiporros
  • Mario Santander
  • Nash
  • Los Blenders
  • Luisa Almaguer
  • Jaze
  • El Rique

Boletos para el Tecate Pal Norte 2026

Los boletos para asistir al Tecate Pal Norte 2026 estarán disponibles en la plataforma de Ticketmaster a partir del 11 de noviembre a las 14:00 horas.

El costo de los accesos al evento varía, pero se sabe que oscilan entre los 4 mil 590 en zonas generales y los 9 mil 620 pesos para la experiencia VIP. Cabe recordar que esto cambia según la fase vigente en la que se encuentra el boletaje.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
¿Quién es Hanin Al Qoreishy, Miss Irak 2025?
Entérate

¿Quién es Hanin Al Qoreishy, Miss Irak 2025? Conocida por apoyar a Fátima Bosch