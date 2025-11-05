Tecate Pal Norte 2026: Cartel, boletos y fechas del festival con Guns N’ Roses y The Killers

El Tecate Pal Norte reveló su cartel oficial para el 2026 y mostró la gran diversidad y fuerza que podremos disfrutar en el Parque Fundidora los días 27, 28 y 29 de marzo en Monterrey.
Cartel del Tecate Pal Norte
De este modo, se reveló que el lineup para el Tecate Pal Norte 2026 reunirá a artistas destacados por su trayectoria y relevancia en la industria musical a nivel internacional, incluyendo a leyendas del rock, vanguardistas del hip hop y también poder electrónico.
Y es que se ha considerado a bandas como Interpol, Guns N’ Roses y The Killers, artistas como Tyler, The Creator o Kygo y muchas bandas más, incluyendo talento latinoamericano como Fabulosos Cadillacs, Morat y Zoé.
Estas son las FECHAS del Tecate Pal’ Norte 2026
Esta es la lista de artistas que se presentarán en el festival musical regiomontano:
Marzo 27
- Tyler, The Creator
- Interpol
- Deftones
- Morat
- Jackson Wang
- Myke Towers
- The Blaze
- Royel Otis
- Molotov
- Siddhartha
- Maldita Vecindad
- 31 Minutos
- Channel Tres
- DLD
- Cuco
- Mau & Ricky
- Camilo Séptimo
- Neil Frances
- Charles Ans
- Balu Brigada
- YSY A
- Duncan Dhu
- Lia Kali
- Guitarricadelafuente
- Louta
- Simpson Ahuevo
- Charly Jordan
- Pacífica
- Roz
- La Santa Cecilia
- Andrés Obregón
- La Mosca
- Coco & Breezy
- Paloma Morphy
- Gran Sur
- Jordy Medina
- Rubio
- Niño Viejo
- Medinna
Marzo 28
- Guns N’ Roses
- Los Fabulosos Cadillacs
- Kygo
- Grupo Frontera
- Turnstile
- Simple Plan
- Cypress Hill
- Enjambre
- The Warning
- The Martinez Brothers
- Nothing But Thieves
- The Whitest Boy Alive
- Cuco
- Esteman & Daniela Spalla
- Lasso
- Ovy on the Drums
- El Bogueto
- Love of Lesbian
- Paty Cantú
- Elena Rose
- Judeline
- Ahmed Spins
- Parisi
- Camilo Séptimo
- Allison
- Mariana Bo
- Luck Ra
- Sickick
- Peces Raros
- Bag Raiders
- Kevis & Maykyy
- Nasa Histoíres
- Miky Huidobró
- Volován
- La Pegatina
- Big Sempa
- Andrea Bejar
- Kapanga
- Monte Casino
Marzo 29
- The Killers
- Zoé
- The Lumineers
- Halsey
- Djo
- Omar Courtz
- Purple Disco Machine
- Panteón Rococó
- Molotov
- Siddhartha
- Aitana
- Moenia
- Gryffin
- Rusowsky
- Los Claxons
- Love of Lesbian
- C-Kan
- Kikuo
- Daniela Spalla
- La Gusana Ciega
- Midnight Generation
- Elefante
- Lilly Palmer
- Yami Safdie
- El Haragán y Cía
- Marky Ramone
- Reyno
- 3BallMTY
- Austin Millz
- Silvestre y La Naranja
- Karlo
- Kchiporros
- Mario Santander
- Nash
- Los Blenders
- Luisa Almaguer
- Jaze
- El Rique
Boletos para el Tecate Pal Norte 2026
Los boletos para asistir al Tecate Pal Norte 2026 estarán disponibles en la plataforma de Ticketmaster a partir del 11 de noviembre a las 14:00 horas.
El costo de los accesos al evento varía, pero se sabe que oscilan entre los 4 mil 590 en zonas generales y los 9 mil 620 pesos para la experiencia VIP. Cabe recordar que esto cambia según la fase vigente en la que se encuentra el boletaje.