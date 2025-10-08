Luego de los rumores sobre una posible ampliación del Tecate Pa’l Norte 2026 a cuatro días, con motivo de la proximidad del Mundial de Fútbol, fueron descartados. Este miércoles, la organización del festival regio confirmó que mantendrá su formato habitual de tres días repletos de música, color y emoción.

Así que, si eres fan de los festivales, es hora de ir organizando tu agenda, porque las fechas oficiales ya se anunciaron. Te contamos todo lo que se sabe del icónico festival de Monterrey.

Estas son las FECHAS del Tecate Pal’ Norte 2026

A través de un mensaje en redes sociales oficiales, el festival confirmó que la próxima edición del Tecate Pal’ Norte se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026.

El recinto en el que se realizará el evento continúa siendo el Parque Fundidora, de Monterrey.

“Sólo necesitamos tres días para que se sienta para siempre. Nos vemos este 27, 28 & 29 de marzo”, se lee en el perfil de Instagram del Tecate Pal’ Norte.

¿Cuándo sale el cartel oficial del Tecate Pal’ Norte 2026?

Por ahora, Apodaca Group, la empresa encargada de organizar el festival Tecate Pal’ Norte, no ha anunciado cuándo se dará a conocer oficialmente el cartel.

Sin embargo, tomando como referencia años anteriores, es probable que el line up se publique entre finales de octubre y comienzos de noviembre. Por ello, se aconseja a los fans del evento mantenerse pendientes de las redes sociales del festival para ser los primeros en enterarse.

Se espera que al menos 50 artistas, entre bandas y solistas, sean parte de la experiencia de 2026.

Así se vivió el Tecate Pal’ Norte 2025

El festival Tecate Pal’ Norte 2025 se celebró los días 4, 5 y 6 de abril de 2025 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Se reportó que el festival rompió récords, pues contó con más de 300 mil asistentes durante los tres días. El cartel de dicha edición incluyó más de 60 bandas, nacionales e internacionales. Los artistas principales fueron: Green Day, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Fall Out Boy, Kings of Leon, The Chainsmokers, Massive Attack, Caifanes, The Black Keys, Charli XCX, Mon Laferte, Juanes, Nathy Peluso, El Tri, División Minúscula, AB Quintanilla, Los Auténticos Decadentes, Kany García, entre muchos más.

El pasado 24 de abril en redes sociales el Tecate Pal’ Norte compartió las “memorias” de la entrega de 2025. Aa continuación, te compartimos el video.