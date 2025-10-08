Feria del Libro de Monterrey reflexiona sobre la IA y la migración

La Feria Internacional del Libro de Monterrey (FILMTY) arriba a su trigésima tercera edición con Colombia como país invitado de honor. Del 11 al 19 de octubre, más de 700 autoras y autores de 12 naciones se reúnen en la ciudad para participar en las más de 650 actividades (conversatorios, presentaciones de libros, lectura de poesía, cine, literatura infantil, música...) de una programación diversa e incluyente.

Organizada por el Tecnológico de Monterrey, se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de Nuevo León y de la región bajo el lema: “La gran cita cultural del norte de México”. En esta edición, se proyecta la asistencia de más de 315 mil lectores.

El Tip: El TEC de Monterrey participa en esta edición con más de 100 actividades en sus Escuelas Nacionales y PrepaTec.

“Contar con Colombia como país invitado de honor permite mostrar en Monterrey la fuerza de su tradición literaria y su experiencia en promoción de la lectura, consolidando la feria como un espacio de intercambio cultural y académico de alcance internacional”, expresó a La Razón Henoc de Santiago, director de la FILMTY.

Dijo que la delegación estará conformada por reconocidas autoras y autores: Laura Restrepo, Pilar Quintana, Andrea Cote, Tania Ganitsky, Rodrigo Bastidas, Lina María Parra, Laura Ortiz y Mario Mendoza.

La presencia de Colombia “se extenderá más allá de la literatura, con la música de Frente Cumbiero, Candelazos Tropicales y el Coro de la Universidad de los Andes. Asimismo, está programado un ciclo de cine de terror colombiano en la Cineteca Nuevo León y una instalación de videoarte en el Museo de Arte Contemporáneo (Marco)”, detalló el director.

Este año, las temáticas que integrarán el programa literario son migración, naturaleza, economía, ciencia ficción y terror latinoamericano. “Participan en las discusiones de esos temas Rodrigo Bastidas (Colombia), Liliana Blum (México), Andrea Chapela (México), Cristian Valencia (Colombia), Lina María Parra (Colombia) y Jumko Ogata (México), entre otros”, comentó.

La presencia de México también será importante con la presencia de autores como Brenda Navarro, Guillermo Arriaga, Alberto Ruy Sánchez, Elsa Cross y Antonio Lazcano; además de autoras y autores internacionales como Agustín Fernández Mallo, Miriam Reyes y Rosa Montero (España); Camila Fabbri y Leila Guerriero (Argentina), y Lavinia Braniște (Rumania), entre otras.

Resaltó que la poesía “tendrá un espacio protagónico con Andrea Cote, Rómulo Bustos, Tania Ganitsky (Colombia); José Ángel Leyva, Elsa Cross y Margarito Cuéllar (México); propuestas con micrófono abierto y recitales en lenguas originarias. Se entregará el Premio de Poesía Joven Vaso Roto a Rubén Esparza Arizpe por Los cuadernos del agua”.

En cuanto a temas actuales, la feria “explorará los retos de la Inteligencia Artificial y la innovación digital en la creación literaria. Se dialogará sobre el impacto de estas tecnologías en la escritura”.

Se contempla la presencia de más de 500 editoriales de 12 países. “Este año hemos priorizado la inclusión de editoriales independientes de todo el continente con amplios catálogos de volúmenes de temáticas diversas: narrativa, poesía, ensayo, filosofía, literatura infantil/juvenil, cine y teatro”, detalló el director de la FILMTY .

Feria Internacional del Libro DE Monterrey (FILMTY)

Dónde: Cintermex. Ciudad de Monterrey, Nuevo León

Cuándo: Del 11 al 19 de octubre, 2025

Horario: de 10:00 a 21:00 horas

Entrada libre