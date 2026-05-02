Gerda Gruber, sus refugios y aproximaciones a la naturaleza

Los refugios y aproximaciones a la naturaleza que han sido parte central en la obra de la escultora Gerda Gruber (1940) llegaron al Museo de Arte Moderno (MAM) como parte de una exposición con la que vuelve al recinto cinco décadas después de su primera exhibición en este lugar. Es un recorrido no lineal por 50 años de trayectoria.

UNA de las 112 obras que conforman la exposición de la artista austriaca ı Foto: David Patricio y Secretaría de Cultura

Gerda Gruber. Entre verde y agua reúne 112 obras, de las cuales seis son de reciente creación y se exponen especialmente para el MAM, luego de que la muestra estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco). El público puede apreciar dibujos, esculturas, instalaciones, un videoarte e intervenciones en el recinto.

El Dato: La exposición Gerda Gruber. Entre verde y agua estará abierta hasta el 13 de septiembre, de 10 a 18 horas de martes a domingo.

“Gruber tiene un trabajo constante activo y siempre con retos nuevos en el horizonte, así que no iba a presentar una exposición idéntica a la anterior. Hay obras nuevas incorporadas especialmente para la exhibición. Seis piezas nuevas, entre éstas, tres bronces que ha trabajado en los últimos meses y una instalación”, explicó Daniela Pérez, curadora de la exhibición.

La muestra da cuenta de la preocupación de la artista por el medioambiente y los proyectos donde conjuga lo comunitario y artístico en sitios como Yucatán, donde vive desde 1988, además de sus vínculos con Monterrey y Ciudad de México. “Abarca materiales que ha explorado con el paso del tiempo: barro, porcelana, henequén, bronce, algodón”, dijo la curadora.

ASPECTO de la exhibición Gerda Gruber. Entre verde y agua en el MAM ı Foto: David Patricio y Secretaría de Cultura

El Tip: Una escultura de la serie Contenedores de semillas que resguarda semillas preidentificadas se enterrará como una cápsula del tiempo.

La exposición propone un recorrido de 360 grados en el que los asistentes pueden pasar entre una instalación y admirarla desde distintas perspectivas. En ésta, la artista vuelve a uno de sus temas recurrentes, el nido como refugio. “Para la artista es importantísimo entender el espacio. El círculo y la elipse son una constante en su trabajo, porque es la misma forma de la semilla. Hay muchos elementos en referencia siempre al resguardo de vida. Los refugios siempre simulan ese espacio de cuidado. Por ejemplo, en esta instalación conviven piezas que ella ha tejido.

“En su totalidad, teje en el espacio para tratar de abarcar la totalidad y que lo recorramos a través de las piezas. El fieltro es uno de los materiales más recientes que ha explorado”, compartió la curadora.

LAS ELIPSES y los círculos están siempre presentes en el trabajo de la escultora ı Foto: David Patricio y Secretaría de Cultura

Los asistentes podrán caminar entre los contenedores-esculturas que forman parte de la exposición, un proyecto en el que Gerda Gruber se anticipa al cambio climático y protege su colección de semillas con estos artefactos, pues leyó en recientes estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que Yucatán podría quedar sumergido con el alza de la marea. Además, la artista creó la intervención Ilusión de agua en el espacio escultórico del MAM, una especie de bebederos escultóricos para aves, abejas y mariposas, usando el azul maya.