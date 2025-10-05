Tom Welling y Elijah Wood asisten a la Desertcon en Monterrey y desatan euforia | VIDEO

La primera edición de la Desertcon se realizó en el Parque Fundidora de Monterrey. El evento, uno de los más importantes del norte de México reunió a los fans del anime, los cómics y la cultura pop.

Además, contó con la participación de artistas de talla internacional como Tom Welling, conocido por ser Clark Kent en la serie Smallville, y Elijah Wood, Frodo en la saga El señor de los anillos, quienes fueron vistos charlando animadamente. Tom incluso recibió varios Dr. Simis vestidos de Superman.

La visita de los actores a México fue un hecho que rápidamente se volvió viral y los asistentes de la Desertcon compartieron varias fotografías y videos con sus ídolos.

Otro invitado especial fue Frankie Muniz, protagonista de la serie Malcolm, quien este domingo convivirá con los fans regios.

Tom Welling y Elijah Wood asisten a la Desertcon en Monterrey y desatan euforia

Durante la tarde del sábado, los artistas Tom Welling y Elijah Wood se tomaron fotos y firmaron autógrafos para sus seguidores mexicanos.

De acuerdo con Telediario Monterrey, Elijah Wood fue el primero en compartir algunas experiencias con los fans, quienes aprovecharon para hacerle preguntas. Una de ellas fue sobre su posible regreso como Frodo en la película The Hunt For Gollum, una precuela de El Señor de los Anillos que se estrenará en 2027 y contará con la participación de Ian McKellen como Gandalf.

También rememoró su visita a la ciudad hace 11 años, cuando se presentó como DJ en el Monterrey City Fest con su proyecto Wooden Wisdom.

A las 18:30 horas, según el reporte de Telediario, Tom Welling ofreció una conferencia. El actor apareció con sombrero vaquero, sorprendiendo a sus fans con un look muy norteño, perfecto para la ocasión.

El famoso habló sobre su experiencia en Smallville, la serie que lo catapultó a la fama, mencionando que al inicio de su carrera trabajó en comerciales y gracias a eso obtuvo el papel de Clark Kent.

Durante toda su presentación, el público se mantuvo muy animado, lanzándole gritos y halagos. Al finalizar, una pareja se comprometió, teniendo a Tom Welling como testigo del emotivo momento.

Además, el actor recibió varios peluches de Dr. Simi vestidos de Superman, mismos que se llevó a casa con entusiasmo.

Más tarde, Tom Welling y Elijah Wood fueron vistos platicando animadamente. Los fans de los actores compartieron algunos clips donde se aprecia la química que hay entre ellos.

Este domingo, será el turno de Frankie Muniz, quien tendrá un encuentro con los asistentes a las 18:15 horas como parte del programa de la Desertcon, en Monterrey.