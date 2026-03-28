Tyler, The Creator debuta en el Tecate Pal Norte con un show incendiario

En Monterrey, Nuevo León.

El debut de Tyler, The Creator en Monterrey no fue discreto ni mucho menos convencional: fue un estallido musical que representó uno de los actos más esperados de la primera jornada del Tecate Pal Norte, la perfecta definición de mezcla de experiencia sensorial, caos y sincronía visual.

Desde los primeros segundos de su presentación, Tyler dejó claro que lo suyo no es sólo el rap, también implica mucho performance. Durante “Big Poe”, las pantallas se tiñeron de rojo intenso, acompañadas de destellos que parecían latidos, mientras él se movía con una energía que parecía estar contenida: pasos cortos y precisos como ráfagas. Sobre su cabeza, la gorra de “Petalers” reafirmaba que todo, hasta el mínimo detalle, formaba parte de su universo.

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El juego escénico se constató en varios momentos con sus ojos proyectados en blanco, que generaban una sensación inquietante e hipnótica, mientras en las pantallas aparecía el mensaje “No Surveillance”, como una invitación a perderse en el momento. También hubo espacio para la cercanía: “Hola México”, habló al público en español, encendiéndola.

Con “Sugar On My Tongue”, el desenfreno fue total, las manos al aire y la energía que se expandía desde el escenario hacia cada rincón del festival eran acompañadas por las pantallas que mostraban destellos tipo estrellas y tomas del público, integrando a todos en el espectáculo.

El clásico “oe oe oe” durante las pausas de Tyler, The Creator subió tanto de volumen que él mismo se quitó un audífono, sonrió y respondió: “Lo aprecio… es mi primera vez en esta parte de la maldita tierra”.

Temas como “Big Poe”, “St. Chroma”, “Noid”, “Darling, I”, “Sugar On My Tongue” y “Are We Still Friends” sonaron también con fuerza, mientras el sudor en su frente y su constante interacción con el público evidenciaban la intensidad del momento.

Hacia el cierre, el show se transformó en celebración con una mezcla rítmica de “Tamale” y la palabra México en el escenario, que desató un grito colectivo lleno de euforia. El final del espectáculo de Tyler, The Creator llegó con “New Magic Wand” y “See You Again”, envueltos en pirotecnia y luces que sellaron una jornada explosiva.