Tyler, the creator Hace retumbar el Palacio de los Deportes

Tyler Gregory Okonma, mejor conocido como Tyler, The Creator, se reencontró con sus fans en el Palacio de los Deportes. Ofreció un show en el que hizo retumbar el recinto con sus potentes rimas.

El escenario se puso al rojo vivo y la presentación de ayer comenzó con el bajo de “Big Poe”, seguida de “St. Chroma”, “Rah Tha Tha”, “Noid” y “Darling, I”, las cuales se desprenden de su exitoso álbum de 2024 titulado Chromakopia.

Las luces se apagaron, el beat comenzó a sonar, las notas del sintetizador entonaron el inicio de “Sugar on My Tongue”, y entonces el público enloqueció en gritos. La pista del Palacio de los Deportes tembló con el baile y brincos de los 18 mil asistentes que dejaron sentirse cada segundo.

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El artista estadounidense tiene en su repertorio canciones que incitan no sólo a mover la cabeza y rapear sino también a bailar.

EL TIP: EL INTÉRPRETE Tyler, The Creator cerrará el escenario principal de la primera jornada del festival Tecate Pa’l Norte, el próximo viernes, en Monterrey, Nuevo León.

Uno de los momentos más memorables de la noche fue cuando comenzó el silbido de “Sticky”, el cual todos los asistentes imitaron para que después el rapero comenzara con sus rimas potentes. La noche siguió con “Tell Me What It Is”, una de las canciones más melódicas del rapero, y las luces de los celulares iluminaron todo el recinto.

Uno de los aspectos más destacados del espectáculo de Tyler, The Creator es la musicalidad de sus piezas. No sólo se trata de rimas sobre ritmos y samples, el artista trae consigo elementos melódicos y armónicos que invitan al espectador a cantar y corear sus canciones.

El rapero, quien vestía de color amarillo, se detuvo un momento y con su típico grito “say what” agradeció a todo el público y en español dijo “hola”. En inglés agregó que había pasado mucho tiempo sin visitar el país y que agradecía mucho a todos.

El siguiente combo de canciones fue “Who Dat Boy”, “ARE WE STILL FRIENDS”, “She” y “WUSYANAME”, además de “IFHY”, las cuales trajeron consigo un momento más tranquilo que invitó a los asistentes a bajar los decibeles en el Palacio de los Deportes.

Uno de los momentos más importantes de la velada se vivió cuando sonaron los samples de “EARFQUAKE” y entonces el público se unió como si fuera uno solo para mover la cabeza de arriba hacia abajo y cantar el emblemático verso “For real, for real this time”, seguido del coro “Cause you make my earthquake. Don’t leave, it’s my fault”.

La noche cerró con otro combo de canciones que fueron “Like Him” y “NEW MAGIC WAND”, las cuales mantuvieron el ambiente festivo y la musicalidad al máximo para que todos cantaran.

Para abrochar la noche, Tyler interpretó “See You Again”, tema en el que colaboró con la cantante Kali Uchis. Mientras iba al centro del escenario, movía los hombros para después levantar los brazos e invitar al público a que lo acompañara para cantar.

El setlist de Tyler, The Creator estuvo conformado en su mayoría por canciones de sus recientes materiales discográficos, enfocándose en su última producción, Don’t Tap the Glass.