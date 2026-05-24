El regreso de BTS a los escenarios internacionales sigue dando de qué hablar, pues esta vez participará en los American Music Awards (AMAs) 2026, por lo que la expectativa entre el fandom ARMY y el público general es enorme.
La ceremonia, que reúne a los artistas más influyentes del año, contará con una aparición especial del famoso grupo surcoreano, donde demostrarán porqué lideran la industria musical global. Conoce dónde y a qué hora puedes ver la actuación de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.
BTS en los AMAs: ¿Dónde y a qué hora ver su aparición especial?
La gala de los AMAs 2026 se celebrará este lunes 25 de mayo de 2026 en Las Vegas, Estados Unidos a las 6:00 pm (tiempo del centro de México).
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Podrás seguir la transmisión en vivo desde el canal de televisión TNT, así como de plataformas de streaming como Paramount+ y Max.
La presentación de BTS en los AMAs será uno de los momentos más esperados de la noche, ya que marca su regreso grupal a la televisión tras varios meses de proyectos individuales y luego de completar el servicio militar obligatorio en su país, Corea del Sur.
Aunque no se han revelado detalles sobre el repertorio de la famosa banda de K-Pop, se espera que incluyan tanto éxitos clásicos como material reciente del álbum Arirang.
En otras regiones de Latinoamérica, los horarios de los AMAs serán:
- Colombia, Perú y Ecuador: 7:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Argentina y Chile: 9:00 pm
¿Quiénes están nominados a los AMAs 2026?
Los American Music Awards (AMAs) 2026 reconocen a los artistas más destacados del año en múltiples géneros. Entre los nominados figuran:
- Taylor Swift, en categorías como Artista del Año y Álbum Pop.
- Bad Bunny, con nominaciones en Artista del Año y Mejor Artista Latino Masculino.
- Olivia Rodrigo, destacada en Canción del Año y Artista Pop Femenina.
- Drake, en categorías de Hip-Hop.
- Doja Cat, nominada en Video Musical y Artista Femenina.
- Peso Pluma, representando a la música mexicana en la categoría Mejor Artista Latino Masculino.
Además, BTS está nominado en Mejor Artista Masculino de K-Pop, donde compite con ATEEZ, ENHYPEN, Stray Kids y TOMORROW X TOGETHER.
En Mejor Artista Femenina de K-Pop se enfrentan aespa, BLACKPINK, ILLIT, LE SSERAFIM y TWICE.