BTS en los AMAs: ¿Dónde y a qué hora ver?

El regreso de BTS a los escenarios internacionales sigue dando de qué hablar, pues esta vez participará en los American Music Awards (AMAs) 2026, por lo que la expectativa entre el fandom ARMY y el público general es enorme.

La ceremonia, que reúne a los artistas más influyentes del año, contará con una aparición especial del famoso grupo surcoreano, donde demostrarán porqué lideran la industria musical global. Conoce dónde y a qué hora puedes ver la actuación de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

BTS en los AMAs: ¿Dónde y a qué hora ver su aparición especial?

La gala de los AMAs 2026 se celebrará este lunes 25 de mayo de 2026 en Las Vegas, Estados Unidos a las 6:00 pm (tiempo del centro de México).

Podrás seguir la transmisión en vivo desde el canal de televisión TNT, así como de plataformas de streaming como Paramount+ y Max.

BTS ı Foto: NETFLIX

La presentación de BTS en los AMAs será uno de los momentos más esperados de la noche, ya que marca su regreso grupal a la televisión tras varios meses de proyectos individuales y luego de completar el servicio militar obligatorio en su país, Corea del Sur.

Aunque no se han revelado detalles sobre el repertorio de la famosa banda de K-Pop, se espera que incluyan tanto éxitos clásicos como material reciente del álbum Arirang.

En otras regiones de Latinoamérica, los horarios de los AMAs serán:

Colombia, Perú y Ecuador: 7:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Argentina y Chile: 9:00 pm

¿Quiénes están nominados a los AMAs 2026?

Los American Music Awards (AMAs) 2026 reconocen a los artistas más destacados del año en múltiples géneros. Entre los nominados figuran:

Taylor Swift , en categorías como Artista del Año y Álbum Pop.

Bad Bunny , con nominaciones en Artista del Año y Mejor Artista Latino Masculino.

Olivia Rodrigo , destacada en Canción del Año y Artista Pop Femenina.

Drake , en categorías de Hip-Hop.

Doja Cat , nominada en Video Musical y Artista Femenina.

Peso Pluma, representando a la música mexicana en la categoría Mejor Artista Latino Masculino.

Además, BTS está nominado en Mejor Artista Masculino de K-Pop, donde compite con ATEEZ, ENHYPEN, Stray Kids y TOMORROW X TOGETHER.

En Mejor Artista Femenina de K-Pop se enfrentan aespa, BLACKPINK, ILLIT, LE SSERAFIM y TWICE.