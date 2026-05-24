La marca ARIH, creada en colaboración con BTS, anunció oficialmente su llegada a México que pondrá un pedacito de la gastronomía coreana en las manos del ARMY.

Tras su éxito en Corea del Sur y Estados Unidos, los productos estarán disponibles en territorio mexicano muy pronto, lo que ya está causando furor entre las fans del grupo de K-Pop. Si quieres ser una de las primeras personas en probar esta línea de bebidas y alimentos, te contamos cuándo y dónde se podrían comprar.

¿Dónde y cuándo comprar ramen y bebidas ARIH de BTS en México?

La marca ARIH compartió un reel en Instagram con imágenes de lugares emblemáticos como la catedral de la CDMX, lo que confirma que México será uno de los destinos clave en esta expansión. Otros países que aparecen en el clip son Brasil, Indonesia, Japón, Francia, China, Taiwán, Australia, Inglaterra, India y Corea.

El ramen y las bebidas ARIH de BTS estarán disponibles en México desde el 4 de junio de 2026.

Los productos de BTS se podrían incorporarán tanto a tiendas físicas como a plataformas de comercio electrónico. Aunque aún no se ha confirmado la lista exacta de establecimientos, se espera que lleguen a cadenas de supermercado como Walmart.

Algunas fans de la banda surcoreana han pedido en redes sociales que las bebidas y ramen ARIH se encuentren disponibles en Oxxo, pues las tiendas se encuentran por todo el país de forma muy fácil. No obstante, la marca no ha publicado información al respecto.

Es probable que la estrategia de lanzamiento en México busque replicar lo ocurrido en Estados Unidos, donde los productos se vendieron en Walmart y se agotaron rápidamente.

Pese a que aún no llega la marca ARIH al país, en TikTok Shop se encuentran disponibles algunos alimentos y son enviados desde EU.

¿Qué alimentos venderán?

El catálogo de ARIH de BTS se divide en dos grandes y variados grupos que cautivarán al ARMY:

Modern Noodle (ramen y pastas):

Truffle Bulgogi

Gochujang Butter

Black Pepper Tteokbokki

Vongole

Estas pastas cuentan con presentaciones con alga marina y distintos niveles de picante. Además, son vendidos en formatos en sobre y taza, pensados para consumo rápido y práctico.

Bebidas funcionales:

Dual Biotic Soda , son refrescos saborizados con probióticos y prebióticos, que contribuyen a la salud intestinal.

Postbiotic Energy Drink, energéticas sin azúcar con cafeína vegetal y postbióticos.

La propuesta incluye sabores innovadores y bebidas funcionales que podrán convertirse en un éxito entre el público joven y el fandom ARMY mexicano.