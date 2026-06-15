Peso Pluma cumple 27 años y se compra un lujoso Ferrari

Peso Pluma se encuentra en un momento personal complejo, tras darse a conocer el fin de su relación con Kenia Os; sin embargo, se presume que el cantante decidió celebrar su cumpleaños a lo grande con un lujoso regalo.

Y es que aunque el cantante esté atravesando un mal de amores, esto no hace que se pierda la oportunidad de darse un gusto y mucho menos en las fechas cercanas a su cumpleaños, que celebró nuevamente soltero.

El lujoso autorregalo de Peso Pluma por su cumpleaños 27

Peso Pluma decidió dejar de lado las polémicas y comprarse un Ferrari Purosangue equipado con el paquete Venuum, que incluye una personalización de lujo desarrollada con componentes de fibra de carbono. La adquisición fue hecha por la concesionaria europea de auros de lujos, Eurocaroc.

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Fue la propia agencia la que publicó un video en el que aparece el famoso en frente de un Ferrari color azul con un moño rojo. “Feliz cumpleaños y felicidades a nuestro amigo Peso Pluma. Disfruta tu nuevo Purosangue”, celebró la organización en Instagram.

El costo del auto ronda entre los 10 y 15 millones de pesos; va de los 0 a los 100 kilómetros en apenas 3.3 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h. Se trata de un 4x4, por lo que puede circular en cualquier tipo de terreno, incluso a unos donde los deportivos no pueden acceder.

Peso Pluma se ha declarado en el pasado como un aficionado de la marca de Cavallino Rampante, por lo que no es una novedad que actualmente haya buscando adquirir el auto.

Aunque muchos señalaron la compra del carro como un regalo de cumpleaños, otros indicaron que en realidad, se podría tratar de una manera de “cerrar ciclos” para el famoso frente a la ruptura con Kenia Os, que sigue bastante reciente.

Otros comentaron que la publicación es Inteligencia Artificial y que el famoso luce visiblemente agotado, aunque lo primero no puede ser confirmado en realidad.

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