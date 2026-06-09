¿Kenia Os perdió un bebé? ¿Peso Pluma le fue infiel? Todas las teorías de su ruptura

Todas las teorías de la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma dieron a conocer el fin de su relación después de más de 1 año siendo una de las parejas más queridas por el público joven en redes sociales, pues se mantenían activos en redes sociales donde compartían su amor.

La ruptura de Kenia Os y Peso Pluma

Fue el 6 de junio que ambas celebridades compartieron el mismo comunicado en redes sociales donde ponían fin a su relación, al asegurar que la misma terminaba “con amor, respeto y en los mejores términos“.

Kenia Os y Peso Pluma terminaron ı Foto: IG Peso Pluma

La preocupación de los fans ha incrementado por ver a los famosos vulnerables, pues después de que ‘Nini’ lloró en un concierto en Monterrey, días después fue la Doble P quien lloró durante un show en Chicago.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”, pedían a sus fans.

Las teorías sobre el fin de la relación de Kenia Os y Peso Pluma

Los seguidores de Kenia Os y Peso Pluma buscan una explicación, al mencionar que hasta hace poco, la pareja mantenía una relación pública llena de cariño, por lo que asumen que algo importante debió haber sucedido para ponerle fin al romance.

Aunque muchos fans piden respeto y el fin de rumores sobre la ex pareja, no han parado las especulaciones en torno a su separación y una de las más fuertes ha sido la supuesta infidelidad de Hassan (nombre real de Peso Pluma) a Kenia.

En ese sentido, se menciona que el famoso tiene fama de haber engañado a otras mujeres en el pasado como a Nicki Nicole, quien se enteró de la traición en línea.

Es por ello que mencionan que pudo traicionar a la famosa de Mazatlán porque ambos estaban de tour y no podían verse tan seguido como siempre, lo que habría provocado un desgaste en la relación.

También se dice que las amenazas que ha recibido Peso Pluma por parte del crimen organizado lo ha hecho alejarse de México; esto según fans, pudo ser otro motivo de la separación, como una manera de cuidar a Kenia.

Otros rumores dicen que supuestamente, la cantante estaba embarazada pero perdió al bebé, unas declaraciones muy delicadas emitidas por Gabo Cuevas, quien aseguró que la joven fue hospitalizada recientemente por dicho motivo.

Hasta el momento, cabe aclarar que todo son especulaciones. Peso Pluma y Kenia Os afirmaron que el rompimiento ocurrió en buenos términos, por lo que es importante no tomar las teorías como verdad.

¿Quieres saber más?

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación, después de más de 1 año ¿Por qué se separaron?

Surge VIDEO de Peso Pluma llorando en concierto, ¿por Kenia Os?

Belinda será Lilypad, la villana de Toy Story 5 | VIDEO