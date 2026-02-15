Peso Pluma y Kenia Os se han convertido en una de las parejas más comentadas de la música latina. Aunque los intérpretes suelen compartir recurrentemente muestras de cariño en redes sociales, este Día del Amor y la Amistad decidieron hacer algo especial, sobre todo porque celebraron su primer aniversario.

El cantante de corridos tumbados publicó varias imágenes de un festejo lujoso que incluyó detalles románticos, un viaje a la playa y un mensaje lleno de amor para su pareja.

Peso Pluma y su tierno mensaje de amor para Kenia Os; hubo celebración de lujo

Este sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Peso Pluma sorprendió a Kenia Os con un gesto que rápidamente se volvió viral. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje cargado de amor: “1.0 Te amo”, acompañado de fotografías de la celebración.

Por su parte, la youtuber respondió con entusiasmo: “Y me gustaste con solo hablar 5 minutos…. 1.0 t amo!!!“.

El festejo incluyó regalos exclusivos como un reloj, un viaje a una hermosa playa y hasta el avión en el que se trasladaron estuvo repleto de rosas, chocolates y globos, lo que dejó claro que el cantante quiso “tirar la casa por la ventana” para conmemorar su primer aniversario junto a Kenia.

Así vivieron Kenia Os y Peso Pluma el Día del Amor y la Amistad ı Foto: IG pesopluma

Los fans de Peso Pluma y Kenia Os reaccionaron con entusiasmo y no dudaron en llenar la publicación del intérprete de corridos tumbados de comentarios y especulaciones sobre una posible boda.

La pareja se mantiene desde hace meses como una de las más estables y queridas del momento. Con esta celebración de lujo y el tierno mensaje de amor de que ambos se dedicaron, es evidente que cada día crece más el cariño, mismo que no dudan en mostrar públicamente hasta en la mínima oportunidad.

¿Desde cuándo son novios Kenia Os y Peso Pluma?

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma se hizo oficial en marzo de 2025, cuando ambos confirmaron su romance tras semanas de especulaciones. Fueron vistos juntos durante enero y febrero en eventos públicos como el Super Bowl y, poco después, compartieron mensajes románticos en redes sociales que terminaron por disipar cualquier duda.

Desde entonces, la pareja suele publicar en Instagram sesiones de fotos juntos para marcas como Adidas. Además, Kenia suele acompañarlo, tras bambalinas, durante presentaciones musicales, como en mayo del año pasado en el Festival Sueños en Chicago.