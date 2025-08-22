¿Kenia Os y Peso Pluma están comprometidos? Ella aclara los rumores | VIDEO

Kenia Os y Peso Pluma son una de las parejas más llamativas del entretenimiento mexicano desde que dieron a conocer el inicio de su relación en febrero del 2025. Por ello, el público quiere saber más sobre su noviazgo y se preguntan si ya hay planes de boda entre los dos.

Los fans de Kenia Os y los de Peso Pluma han mostrado un gran apoyo por la pareja, al destacar la importancia de que ambos se encuentren felices en una relación sana. Por otro lado, la pareja no ha dudado en compartir fotos y videos que muestran su gran química, ¿pero se van a casar?

¿Kenia Os se casará con Peso Pluma?

Después de mucha especulación en redes sociales, la cantante de ‘Año Sabático’ aclaró si hay planes de boda con su pareja o por el contrario, han preferido llevar su relación con más calma, al disfrutar de la etapa de enamoramiento en la que se encuentran sin apresurar nada.

“Ay, ¿por qué la presión a mi? A mi no me presionen chicos", pidió entre risas, al dejar ver que no hay planes de casamiento y que en todo caso, eso lo tendría que organizar su pareja antes, si le decide pedir matrimonio.

Después, un poco más seria mencionó: “Estamos muy comprometidos como pareja, disfrutando mucho nuestro noviazgo y algo de lo que estamos muy conscientes es que queremos disfrutar cada una de nuestras etapas. Nos amamos muchos y estamos disfrutando cada día y cada momento", aseguró.

En general, la cantante aseguró que se encuentra en un momento de su vida donde puede disfrutar de lo que sucede tanto en lo personal como en su carrera, por lo que no tiene prisa de casarse con su novio, con quien lleva menos de un año de relación oficial.

Por su parte, él también se encuentra en un momento importante de su carrera como uno de los grandes referentes de los corridos tumbados a nivel internacional, aunque en redes sociales como Instagram se muestra más enamorado que nunca al compartir mensajes y fotos tiernas con su pareja.

Mientras tanto, los fans de Kenia Os y Peso Pluma pueden seguir disfrutando de los momentos de conexión y felicidad que ellos comparten, así como los gestos espontáneos que se han viralizado en el pasado, como cuando en una entrevista, el cantante interrumpió unos segundos para darle un beso a su novia antes de irse al estudio.