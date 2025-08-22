Peso Pluma se declara el ‘Rey de los Corridos’ y divide opiniones

Peso Pluma ha desatado polémica por una reciente entrevista que le otorgó a la revista Esquire, donde se proclamó como el ‘Rey de los Corridos’, una declaración que dividió opiniones en redes sociales por quiénes recuerdan a grandes referentes del género en la música regional mexicana.

Peso Pluma se proclama el ‘Rey de los Corridos’

Si bien en sus redes sociales Peso Pluma trata de mantenerse discreto al no mostrar lo que hace todos los días en sus redes sociales, decidió sincerarse sobre su percepción del éxito que ha tenido en la industria musical y de este modo, generó controversia al darse a si mismo un importante título por su trabajo como cantante de corridos tumbados.

“Siempre supe que iba a ser grande, no sabía qué nivel ni adónde llegaría, pero siempre supe que tenía algo que ofrecerle al mundo. Estoy contento con cómo me fue y agradecido con Dios por darme esta oportunidad y convertirme, supongo, en el Rey de los Corridos”. pic.twitter.com/t1piBcBRi0 — Peso Pluma (@PesoPlumaData) August 21, 2025

“Siempre supe que iba a ser grande, no sabía qué nivel ni adónde llegaría, pero siempre supe que tenía algo que ofrecerle al mundo. Estoy contento con cómo me fue y agradecido con Dios por darme esta oportunidad y convertirme, supongo, en el Rey de los Corridos”, opinó al respecto.

De este modo, el cantante admitió con naturalidad el haberse convertido en el “rostro de la industria musical mexicana", así como la labor que ha hecho al impulsar un resurgimiento en la popularidad de los corridos, al combinar la fórmula tradicional con elementos del hip hop y reguetón contemporáneo.

La declaración desató todo tipo de comentarios en redes sociales. Desde quienes le daban la razón al cantante de ‘Ella Baila Sola’, hasta quienes aseguran que hay representantes más importantes del género que él, quienes han estado desde hace décadas en la industria.

Algunos mencionan que el cantante se refería a los corridos tumbados en particular. Ante esto, algunos replican que el verdadero ‘rey’ sería Natanael Cano, aunque otros mencionan que Peso Pluma es quien llevó al género al reconocimiento internacional.

Te dejamos algunos de los comentarios:

“Rey de reyes. Gracias a PP los corridos se fueron globales".

"Todo bien hasta lo último, sin Natanael Cano creo que nadie hubiera creado los corridos tumbados“.

"Tremendo acabado, nunca serás Ariel Camacho“.

“Pues argumentos para decirlo tiene, en 2 años logró lo que muchos en toda su carrera nunca habían logrado y siguen sin lograrlo“.