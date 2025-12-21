Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes por Navidad en Estados Unidos

Kenia Os y Peso Pluma son una de las parejas más queridas entre el público joven en la actualidad, que han demostrado tener una relación llena de romance y cariño que ha ido creciendo con el paso de los meses.

Ahora, los nombres de Peso Pluma y Kenia Os como pareja se volvieron a hacer virales por un video que muestra su lado más humano, pues la pareja decidió regalar juguetes a niños en los Estados Unidos.

Kenia Os y Peso Pluma estuvieron regalándoles juguetes a los niños, por Navidad. pic.twitter.com/QI6QuoajhS — Indie 505 (@Indie5051) December 21, 2025

Peso Pluma y Kenia Os entregan juguetes a niños

A través de redes sociales los cantantes de ‘Tommy y Pamela’ compartieron los momentos que vivieron al repartir regalos a los asistentes cerca de un supermercado en medio de un ambiente marcado por la alegría y euforia navideña.

Los artistas aparecieron vestidos con ugly sweaters combinados de color rojo, marcando así su emoción por las fiestas decembrinas. La cadena de supermercados Vallarta destacó el impacto del evento a través de sus redes sociales donde agradecieron junto con los artistas a la comunidad.

“Peso Pluma & Kenia Os compartieron la alegría navideña con nuestra comunidad, haciendo que esta temporada sea algo muy especial para los niños. Un sorteo de juguetes que nunca olvidaremos”, expresó la organización.

El público celebró el gesto de los reconocidos artistas mexicanos al señalar que mostraron una iniciativa y cercanía a su comunidad y a los más pequeños.

En ese sentido, los asistentes no perdieron la oportunidad para tomarse fotos con ambos artistas, además de agradecerles por el gesto solidario en una época tan especial en el año.

Tanto Kenia Os como Peso Pluma se han convertido en figuras influyentes en la industria musical, pero también en la cultura popular, pues han obtenido reconocimiento en otros ámbitos a través del tiempo. La pareja mostró la felicidad que experimenta en esta etapa de sus vidas, mostrando que se encuentran en una relación prometedora.