Película Cuando el cielo se iluminó: De qué trata, reparto, dónde se filmó y fecha de estreno

El cine mexicano se prepara para recibir una propuesta innovadora con el estreno de Cuando el cielo se iluminó, dirigida, escrita y producida por Christian Palmer, cineasta originario de Toluca. La película busca no sólo ofrecer una historia fantástica y entretenida al público, sino también promover los atractivos turísticos de la capital mexiquense y destacar el talento local.

Descubre de qué trata esta historia, quiénes integran el reparto y cuándo se estrena el largometraje.

¿De qué trata Cuando el cielo se iluminó?

La trama de Cuando el cielo se iluminó inicia cuando un meteorito cae en la ciudad de Toluca, provocando una onda expansiva que desencadena un fenómeno insólito: todos los electrodomésticos cobran vida.

Este suceso transforma la cotidianidad de los habitantes y da pie a situaciones llenas de humor, acción y reflexión sobre la relación entre la tecnología y la vida humana. Con una duración de 1 hora y 45 minutos, la película combina elementos de ciencia ficción con un toque local que la hace única.

Cuando el cielo se iluminó ı Foto: FB Christian Cesar Beltran Palmer

Reparto de Cuando el cielo se iluminó

El elenco de Cuando el cielo se iluminó reúne figuras de distintas disciplinas, encabezado por Joe Wyman, exbaterista de la legendaria banda Scorpions. Lo acompañan Banacho García, Fued Jalil Hazan, Valeria Escobar, Gustavo Alvarado y Claudia Rodríguez, quienes aportan frescura y diversidad a la producción.

La música corre a cargo de agrupaciones mexicanas como Riesgo de Contagio, Metamorfosis y Los Mezcaleros, lo que refuerza el compromiso con el talento nacional del proyecto.

Dónde se filmó y fecha de estreno de la película Cuando el cielo se iluminó

La película Cuando el cielo se iluminó fue filmada en la ciudad de Toluca, con la participación de 300 extras, todos habitantes locales que se sumaron al rodaje para darle autenticidad a las escenas multitudinarias. Este esfuerzo busca resaltar la riqueza cultural y turística de la capital mexiquense, mostrando escenarios emblemáticos y la calidez de su gente.

El estreno está programado para el 5 de septiembre de 2026 en los Cinemas Colibrí del Estado de México, donde se espera congregar tanto a los habitantes de la región como a amantes del cine nacional.

Con el respaldo de EMGGE+, Latino Cine y Titan Rivers, y bajo la producción ejecutiva de Alfredo Beltrán, Cuando el cielo se iluminó es una apuesta fresca y original que celebra el talento mexicano.